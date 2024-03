Tras la polémica, Diana Mondino le aceptó la renuncia al funcionario apuntado

La canciller, Diana Mondino, finalmente le aceptó la renuncia del apuntado Pablo Ferrara. Luego que desde la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura denunciaran presiones por parte del funcionario, Ferrara presentó su desvinculación y fue aceptada por Mondino.

Originalmente, el exdirector del área de Pesca, Julián Suárez, había asegurado que desde Cancillería los habían presionado para cesar ante una investigación a un barco chino. El apuntado dentro de la cartera era Pablo Ferrara. Cuando la acusación tomó vuelo, Ferrara presentó la renuncia, que fue aceptada por Mondino en las últimas horas.

El barco chino que está siendo investigado se trata de un buque pesquero, con rótulo argentino pero inversionistas chinos. Se trata del Tai An. La investigación radica en que el Tai An no tenía permitido pescar merluza negra, pero otras empresas pesqueras notificaron que el barco chino estaba pescando en zonas donde se encuentra esta especie. Finalmente se encontraron más de 150 toneladas arriba del barco.

Cuando desde la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura fueron notificados sobre la situación dieron por comenzada la investigación. Julián Suárez, exdirector del área, denunció que habría recibido presiones con un "tono intimidatorio" por parte de Pablo Ferrara, por lo que el exfuncionario de Cancillería le presentó la renuncia a la encargada de la cartera. Finalmente, Diana Mondino aceptó la desvinculación.

Pablo Ferrara, en el ojo de la tormenta

El barco investigado es gestionado por Prodesur S.A, pero con inversiones privadas de Lui Zhijiang, un hombre de origen chino pero naturalizado argentino hace más de 30 años. Liu está radicado en Tierra del Fuego, misma provincia el cual el buque se encuentra domiciliado.

Las empresas denunciantes son Argenova S.A., Estremar S.A.U. y Empresa Pesquera de la Patagonia y Antártida S.A. (Pesantar). Estas tres empresas, que tienen barcos pesqueros, están habilitadas para pescar merluza negra. Son quienes alertaron sobre la situación irregular en el barco Tai An. Desde Prodesur alertan que en realidad es un intento de volver al monopolio.