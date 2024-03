Incertidumbre: crece la tensión y la confusión por los despidos de estatales

El 31 de marzo es una fecha que genera alerta en los trabajadores estatales de algunos organismos, que temen por la continuidad de su trabajo, tras el objetivo claro de la administración libertaria de reducir, achicar y ajustar el Estado y frente a los contratos de tres meses que están próximos a vencer. A pesar de que hay algunos organismos que se encuentran en la vista de la motosierra del Poder Ejecutivo, desde el Gobierno enfatizan en que es por ley que los contratos sean trimestrales y le bajan el tono al asunto al tema de los despidos.

A pesar de que es muy difícil hablar de números concretos, desde el gremio ATE están atentos por hasta "70 mil despidos" que podrían producirse a fin de mes. Según fuentes gremiales, estos vínculos laborales se renovaban anualmente, pero desde que asumió como presidente Javier Milei, se actualizaron solo por tres meses por ley. "Creemos que una gran cantidad de esos no los van a renovar ahora, pero no sabríamos qué cantidad", explican desde el sindicato.

Los trabajadores estatales están "bajo el artículo nuevo de la Ley de Empleo Público", contratos por tiempo determinados que están por finalizar su vigencia.

Ante la pregunta de MDZ, sobre cuál es la justificación del Gobierno para realizar está "ola de despidos" que se rumorea, explican que tiene que ver con la política del Ejecutivo, reducir el Estado porque "no funciona". Al mismo tiempo, otros gremios enfatizan en que no tienen que dar ninguna justificación porque "solo se termina el contrato y no se renueva".

La reducción de personal se sumaría a los despidos que ya viene anunciando el Poder Ejecutivo desde que asumió, como el recorte de cargos en el PAMI, los más de 700 empleados de Télam que hoy se encuentran con la agencia de noticias cerrada, los 170 despidos en el Incaa, en AySA, en el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), en el Conicet, en la Agencia Nacional de Discapacidad y en la Secretaría de Derechos Humanos. Además, también se agregarían a los 900 despidos que el lunes pasado anunció el vocero presidencial Manuel Adorni, tras contar que se cerrarán el Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, y el Consejo Nacional de Agricultura.

Rodolfo Aguiar, el secretario General de ATE Nacional, dijo que tienen que "profundizar" su plan de lucha y "definir medidas de fuerza que nos permitan evitar un escenario de cesantías masivas a fin de mes". ATE convocó a una reunión del Consejo Directivo Nacional con participación de las 23 provincias y CABA para para marcar el plan de acción "y qué medidas directas se van a tomar".

Télam, una de las empresas estatales que el Gobierno cerró.

Desde la Secretaría de Trabajo, por su parte, explicaron que los despidos próximos son solo "trascendidos" y que la actualización-o no- de esos contratos de los empleados se verá en el transcurso de los días.

Lo mismo ocurre con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en donde se rumoreaba sobre 670 despidos próximos entre marzo y mayo. Desde el Ministerio encargado de la agencia, el de Defensa, dejaron en claro que no existe en el Servicio tanta gente trabajando. Además, enfatizaron sobre la nueva ley que determina que los contratos son cada tres meses y "se renuevan dependiendo qué hace cada tarea, qué hace cada uno y si hay mucha gente o no". Agregaron, además, que todo ello es "parte de los recortes que está haciendo el Gobierno Nacional, algunos se renovarán y otros no".

Fuentes del Ejecutivo aclaran que la renovación de contratos "la decide cada área y no hay un número global aún". "Se va a saber a fin de mes", concluyen.

Las definiciones del vocero presidencial

Ante la incertidumbre, el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que "nadie que esté trabajando y que le sea útil al Estado se le va a dar de baja el contrato". "Nadie que trabaje se va a quedar sin su trabajo, estamos en contra del empleo militante", fueron las palabras del funcionario.

Además, explicó que el Gobierno está en contra del empleo militante porque "le hace daño al empleado que trabaja y que se levanta cada día de su vida para darlo todo en cada área del Estado". "Estamos a favor de ellos, no en contra de los otros", advirtió.

Por último, enfatizó en que quien "no trabaje, quien tenga un empleo por haber sido militante y que no preste funciones se lo va a desvincular". "Es el trabajo que se está haciendo de una manera quirúrgica, para que nadie que tenga que seguir en su puesto quede apartado", agregó. Y sumó: "Va a haber bajas, y no sé cuántas".