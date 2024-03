Derrumbe en el Senado: se cayó el techo en el despacho de un senador radical

De milagro el Senado de la Nación no fue tapa de todos los medios, no por el decreto de necesidad y urgencia ni por el trabajo de los legisladores. El lunes de la semana pasada se desprendió una parte del techo y cayó sobre las oficinas de un senador, que en el momento no estaba ahí.

El despacho del senador por Chaco Victor Zimmermann (UCR) sufrió el derrumbe del cielorraso y afectó el trabajo de él y su equipo. El hecho no dejó heridos y se pudo seguir trabajando normalidad.

Según pudo reconstruir MDZ, el accidente fue el viernes de la semana pasada en el segundo piso del Palacio Legislativo. En el momento, el senador estaba en Chaco, su provincia de origen, donde pasa los fines de semana.

En cuanto a los asesores que trabajan con él, estaban todos en las oficinas de la UCR en el edificio Anexo, y así evitaron ser parte de esto.

Todavía se desconocen las causas de este accidente que pudo haber sido una tragedia pero que no generó ningún herido.

Así quedó el despacho luego del accidente en el Senado