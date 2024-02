El picante mensaje con el que Anabel Fernández Sagasti celebró la caída de la ley ómnibus

La senadora nacional mendocina Anabel Fernández Sagasti celebró la caída de la ley ómnibus, la cual volvió a comisión mientras se desarrollaba la votación particular de artículos.

"Ni las vallas, ni los gases, ni los aprietes fueron suficientes para torcer la voluntad popular de rechazar una ley que es mala para la gran mayoría de los argentinos y sólo beneficia a unos pocos. #NoFueLey", subrayó Fernández Sagasti en su cuenta de X (ex Twitter).

"Ahora vamos por el rechazo del DNU, que correrá la misma suerte cuando Victoria Villarruel cumpla el reglamento del Senado y convoque a sesión especial para su tratamiento. #NoAlDNU", completó en tono desafiante.

Ahora vamos por el rechazo del DNU, que correrá la misma suerte cuando @Vickyvillaruel cumpla el reglamento del Senado y convoque a sesión especial para su tratamiento.#NoalDNU — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) February 6, 2024

El bloque de La Libertad Avanza pidió esta tarde levantar la sesión de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados, en la que se votaban los artículos en particular.

La decisión se conoció luego de un cuarto intermedio para alinear posiciones con el resto de los bloques, antes del inicio de la votación del artículo 7 del proyecto, que contempla las privatizaciones de 27 empresas públicas. Este pedido fue respaldado por el presidente Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, que minutos antes lanzó una fuerte advertencia -teñida de chicana- a la LLA.

"Al oficialismo le pedimos que tenga alguna cuota de flexibilidad, les encanta seguir perdiendo", lanzó Pichetto, luego de haber pedido la palabra en medio de la votación por incisos del artículo 5, en el cual el oficialismo salió derrotado con excepción del inciso B.

Y agregó: "Traten de ver cómo receptar algunas propuestas y ganar. No hay que perder hay que ganar". La decisión tuvo como objetivo central no perder más artículos que son de gran importancia para el Ejecutivo.

Posteriormente, el presidente Javier Milei cuestionó a la oposición por no acompañar en el debate en particular en la ley ómnibus y aseguró que "la casta se puso en contra del cambio" votado en las urnas.

"La casta se puso en contra del cambio que los argentinos votamos en las urnas. Sabemos que no va a ser fácil cambiar un sistema donde los políticos se hicieron ricos a costa de los argentinos que se levantan todos los días a trabajar", resaltó Milei en su cuenta de la red social El posteo de Javier Milei.

Por su parte, el ministro del Interior, Guillermo Francos, se refirió al fracaso del oficialismo en sacar adelante la ley ómnibus en su debate en particular en Diputados, y sostuvo: "Seguiremos gobernando con el apoyo popular que tenemos y sin el parlamento que no tenemos".

El funcionario apuntó contra los gobernadores y los bloques que habían prometido colaborar en sacar la medida: "Creo que hubo algunos compromisos de apoyo y de voto que no se cumplieron en la práctica. Nosotros esperábamos que se avanzara en la mayoría de las delegaciones de facultades, había algunas observaciones, pero suponíamos que las delegaciones en general se iban a aprobar como se le han dado delegaciones a todos los gobiernos en situaciones de emergencia", dijo.

"Me refiero a la responsabilidad política de gobernadores y legisladores que no han dado su apoyo, o sea, de qué sirve declarar una emergencia si no te dan los instrumentos para manejar la emergencia. Este es el punto clave, me parece, ¿no? Entonces, a ver, lo que le han dado a todos los gobiernos en situación de emergencia, se lo negaron al gobierno del Presidente Milei, digamos, me parece que está claro", insistió en declaraciones a los periodistas acreditados en Casa Rosada.