Máximo Kirchner sigue amenazando con armar listas propias lejos de Axel Kicillof

Máximo Kirchner vuelve a visitar un distrito que conduce un aliado directo de Axel Kicillof, Gabriel Katopodis, como ya lo hizo en Avellaneda y La Plata. A partir de las 17, en San Andrés, el presidente del PJ bonaerense estará acompañado por Leo Grosso, el exdiputado nacional del Movimiento Evita que compitió en la interna contra el oficialismo sanmartinense.

La presencia del hijo de los dos presidentes con el último opositor directo que tuvo la dupla Katopodis – Fernando Moreira debe enmarcarse en la tensión que atraviesa la antigua Unión por Todos que en la provincia de Buenos Aires está atravesando por el peor momento que en el peronismo puede significar el paso previo a firmar la paz.

Mientras tanto, Máximo Kirchner deja en claro que ahora no solo representa un apellido, sino que tiene un mandato dado directamente por su madre. La herencia la manejará él, tal cual lo hizo público en el Club Atenas de La Plata hace dos meses, cuando le recriminó a todos los "elegidos" por Cristina Fernández de Kirchner que al final no terminan acompañándola. "Viven haciéndose los ofendidos", se quejó.

Dos personas le confiaron a MDZ que hace quince días hubo una reunión entre Kicillof, Kirchner y Sergio Massa, de la que también habrían participado un par de colaboradores directos de los nombrados. Son de esos encuentros que nadie confirma pero que algunos reconocen que "algo pasó en los últimos días” y que más allá de la discusión pública, “las cosas van a empezar a acomodarse".

Efectivamente, este lunes, en Moreno, en el Predio Los Robles, el presidente del PJ bonaerense convocó a una reunión para discutir los temas más calientes de la política bonaerense y asistirán la ex presidenta, el gobernador y el propio Sergio Massa.

Máximo estará con "El Evita" en San Martín.

Kicillof habló, quizás con esta "paz" en su cabeza, con el presidente de la UCR provincial, Miguel Fernández, a quien le contó sobre algunas inquietudes que tienen sus aliados. Las reelecciones, el desdoblamiento y la realización o no de las PASO. Este último tema quedará supeditado, parece, a cómo termine la discusión en el parlamento nacional, donde el gobierno de Javier Milei presentó el proyecto de reforma política y electoral para ser debatido en sesiones extraordinarias.

"Lo que ya está definido es el presupuesto, la fiscal impositiva, el endeudamiento y el cambio de autoridades de la Cámara de Diputados", aclaró, taxativamente, un ministro provincial inclinado por la unidad pero en nuevos términos.

¿Por qué enfatizó la situación de la legislatura? Porque un intendente cercano al planeta que aún domina Martín Insaurralde había puesto dudas sobre la concreción del pacto de caballeros firmado a fin del año pasado por el cual la presidencia se alternaría entre el actual aliado lomense Alejandro Dichiara con el massista Alexis Guerrera, exministro de Transporte de la Nación.

En cuanto a las reelecciones de los intendentes, además de otros temas que flotan en la misma negociación, hay previstas o solicitadas tres fechas. El 12, 19 y 27 de diciembre para debatir todo lo que necesita la política bonaerense. Hasta ahora, cada uno tensa por un tema distinto y los votos que se consiguen para un punto se pierde para el otro.

"No va a ser todo o nada. Quizás algunas cosas salgan ahora y otras a principios del año que viene", reconoció el funcionario que habló con MDZ. La preocupación opositora es que cada vez que dejaron algún punto "pendiente" eso se transformó en permanente.

"Hoy hagan las sumas que hagan no alcanzan las manos para aprobar las re – re ni la reforma electoral, que hoy por hoy veo muerta", analizó un experimentado legislador que hace las cuentas desde hace años, cada vez que se aproxima un fin de año. Los puntos cambian, pero la metodología no.

Un colega de cámara, que seguramente votará por la negativa, "pero si me joden mucho me voy a ausentar", le explicó a este cronista que "detrás del tema de los intendentes hay una gran hipocresía y una lógica que el kirchnerismo combatió de pico. Los verdaderos poderes no se renuevan nunca. Ni los empresarios, ni los sindicales ni los judiciales ni los corporativos en general. A los únicos que siempre les exigen que den un paso al costado es a nosotros".

La última sesión del año tiene muchos temas de interés general pero fundamentalmente particular. Están pendientes varios nombramientos en las empresas públicas que jamás confirmó Kicillof y que ahora ingresan en la nueva negociación.

El desdoblamiento electoral y algún que otro cambio relacionado con la manera de elegir a los representantes provinciales quedará para el año que viene, tiempo prudente para que los diferentes sectores del peronismo kirchnerista renovador se pongan de acuerdo o no.

Quizás el próximo miércoles, en un ámbito universitario a confirmar, confundiendo como siempre las cosas, Cristina tenga algún gesto con el gobernador. Ella asumirá como presidenta del PJ Nacional y Kicillof estará ahí junto con la mayoría de los que trabajan para que se empiece a interpretar otra canción.