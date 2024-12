Cornejo planea terminar el hospital de Luján con un innovador modelo público-privado

El Gobierno de Mendoza anunció que lanzará una novedosa licitación para poner en funcionamiento Hospital de Luján de Cuyo, un proyecto anhelado durante décadas que ha sufrido sucesivas dilaciones. Lo hará a través de un innovador modelo por el cual el nosocomio será público, pero de gestión privada.

El anuncio fue realizado este martes por el gobernador Alfredo Cornejo, junto al ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero, y el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino. Los funcionarios indicaron que en las próximas semanas se publicarán los borradores de los pliegos y, que en febrero, se llamará a licitación pública para que oferentes privados compitan para poner en marcha este proyecto largamente postergado.

En caso de concretarse la iniciativa del Gobierno provincial, sería el primer hospital público de gestión privada del país. "No hay otro caso igual en todo el país y vamos a innovar con esto. Y si sale bien, creo que será un gran éxito de Mendoza pero también será una promesa cumplida de varias campañas, porque han pasado muchos años y creemos que lo vamos a lograr en muy poco tiempo con inversión privada", manifestó Cornejo este mediodía durante una conferencia de prensa.

"Queremos que el privado que gane la licitación construya en forma rápida lo que falta, gerencie a ese hospital que va a ser público, pero de gestión privada y nosotros le pagaremos la cápita de todos los que atiendan y que no tengan obra social. Entre el 40% y el 60% va a pagar la provincia al hospital por las personas que se atiendan y no tengan cobertura", precisó el mandatario provincial.

Actualmente el predio donde se proyecto el edificio tiene construidos consultorios externos, pero no se encuentran en funcionamiento. El año pasado fracasó un llamado a licitación del Gobierno para terminar de construir el hospital, ya que el único interesado que se presentó ofertó el triple del presupuesto oficial.

El nuevo plan es que un privado se haga cargo de poner en funcionamiento los consultorios externos para la demanda espontánea de los vecinos de Luján en una primera etapa y posteriormente construir quirófanos y salas de internación. La concesión tendría una duración de 15 años para el eventual administrador.

"Decidimos poner en marcha el hospital con este modelo de gestión y tenemos muy buenas expectativas de cara a febrero, que es cuando vamos a hacer el llamado concreto a la licitación", expresó el ministro Montero.

Aclaró que este novedoso modelo solo afecta a la gestión interna del nosocomio y que los usuarios no notarán ningún cambio con respecto a otros efectores públicos. "El usuario no va a tener ningún cambio, se va a atender en el Hospital de Luján exactamente igual que como se atiende en el Hospital Notti o en el Hospital Central, es decir, va a acceder de la misma manera y no va a tener que pagar por la prestación del servicio público. El que no tenga obra social no va a tener que pagar a la hora de acceder a los servicios. El Ministerio de Salud va a ser el que paga la prestación cuando una persona sin obra social se atienda en el hospital", explicó el funcionario.

CON LAS FAMILIAS DE LUJÁN Y POR EL HOSPITAL DE LUJÁN DE CUYO.



Priorizando la gestión y en representación de las familias de Luján de Cuyo, estoy acompañando al gobierno provincial en la difusión del pliego del proyecto del Hospital. Un tema que ya escuchamos muchas veces, pero… — Esteban Allasino (@estebanallasino) December 17, 2024

Durante enero está disponible el borrador del pliego antes del llamado a licitación para que la sociedad en general y los posibles interesados lo consulten o hagan pedidos de modificaciones antes de la convocatoria formal. En cuanto a la licitación, precisó que "la primera etapa consiste en ponerlo en marcha, armar los consultorios externos, empezar a prestar servicio, armar la demanda espontánea, que sería esa guardia de baja complejidad, y mientras va haciendo eso tiene que ir haciendo las obras correspondientes para poner en marcha los quirófanos y las internaciones. Esperamos que el año que viene ya estén operativos los consultorios externos y la demanda espontánea. Después hay un plazo de obras razonables y el plazo máximo de 5 años para terminar las obras".

En este sentido, el ministro indicó que "hay varias empresas que nos han indicado que tendrían interés de participar de esta licitación. Estamos abiertos a que cualquier empresa seria que quiera participar y que quiera prestar servicios en Luján pueda hacerlo".

Si bien desde el Gobierno no dieron precisiones de quiénes serían los potenciales oferentes, las empresas que administran la Clínica de Cuyo, el Sanatorio Regional de Luján y el Grupo Olmos serían algunos de los interesados.

Respecto a la demanda en la atención, Montero sostuvo que realizaron un estudio y analizaron que una vez en funcionamiento cubrirían la demanda "garantizando que un 40 a 60 por ciento de la atención sea de personas que no tienen obra social". Advirtió que "todo lo que sea acceso a cirugía o a estudios complementarios, imágenes, laboratorio, todo eso va a requerir una derivación previa del sector público, entonces con eso uno va controlando la demanda".