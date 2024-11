Anabel Fernández Sagasti cruzó a Guillermo Francos y lo chicaneó con su pasado

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, defendió este miércoles en el Senado el primer año del Gobierno de Javier Milei. Francos expuso el tercer informe de gestión y respondió preguntas de los senadores. El funcionario aseguró que en los primeros diez meses de el Gobierno pudo "desarmar un Estado elefantiásico y corrupto que fue una máquina de impedir a quienes trabajan, invierten, apuestan por el país y sueñan con desarrollar su proyecto de vida en libertad".

En el marco de las intervenciones de los senadores presentes, la mendocina Anabel Fernández Sagasti chicaneó a Francos. Precisamente, la legisladora kirchnerista cuestionó al jefe de Gabinete al hablar de la trayectoria política de Francos, que comenzó en 1970. "Me llamó la atención por ser un gobierno que se adjudica lo nuevo, lo antipolítico, que viene a irrumpir en la escena política", dijo en tono irónico.

"Antes de que venga cualquier funcionario a esta casa, le pido a mis asesores que me hagan un perfil de los funcionarios para saber más minuciosamente con quién estamos interactuando. Y la verdad es que leí el informe y no lo podía creer. Quería que usted me lo chequeara porque en internet suelen haber tantas fake news...", comenzó Fernández Sagasti

"Usted hablaba de Estado corrupto, casta y otras yerbas que salen del vocabulario del Gobierno al cual usted pertenece y, según este informe, usted entró al Estado nacional de manera interrumpida hasta después del 2001. Usted integra el Estado nacional a partir de 1970. Ingresa al Estado en 1970 hasta el '73, cuando fue secretario privado del ministro de Justicia de la Nación de ese entonces. Del 74 al 78 se desempeñó como abogado del departamento de asuntos jurídicos de ese ministerio. Luego director del Instituto Nacional de Crédito Educativo. Así sucesivamente en los lugares en el Estado hasta el 2001, que fue asesor del ministro de economía Domingo Cavallo. Luego, Aeropuertos 2000", planteó.

De forma desafiante indicó: "Por eso le estoy preguntando, no es una afirmación. Empecé diciendo que esto es lo que figura públicamente, más allá de que si fue asesor o no del ministro Cavallo, mi pregunta es si es verdad que usted desde hace 54 años es parte del Estado nacional. Si es así, ahora se dice casta vulgarmente. Para el vocabulario peronista sería burocracia. Nosotros les decimos burócratas a quienes se desempeñan en cargos y lo hacen independientemente del Gobierno al cual sirven, porque desde 1970 al 2024 han pasado de todos los colores políticos en el Estado nacional. Incluso una dictadura cívico-militar asesina y usted ha permanecido a pesar de esos Gobiernos"

"Si me puede ratificar si desde 1970 usted es parte de el Estado Nacional. Lo pregunto simplemente porque no estaba en mis planes, pero sí me llamó la atención. Faltaban 14 años para que naciera y usted ya estaba en el Estado nacional", manifestó.

"Me llamó la atención por ser un gobierno que se adjudica lo nuevo, lo antipolítico, que viene a irrumpir en la escena política nacional", sostuvo. Y cuestionó que "su principal representante y administrador sea alguien que en 1970 empezó en el Estado nacional" lo que "es por lo menos paradójico".

La respuesta de Guillermo Francos

"Veo que algunos senadores están preocupados por mi trayectoria política a lo largo del tiempo. Soy un hombre grande que ha pasado por la vida política durante mucho tiempo. Es cierto que he comenzado en la administración pública en 1970 como asistente administrativo cuando era estudiante de abogacía. Fue mi primer trabajo. Políticamente ocupé funciones administrativas en distintos períodos. Gobiernos militares y democráticos. Cuando comenzó el período democrático milité. Armé un partido y no fui ni del Partido Justicialista ni del radicalismo", dijo Guillermo Francos a modo de contestación.

Y aclaró: "Estoy absolutamente tranquilo. Pasé por distintos lugares de la administración pública y nunca tuve una denuncia judicial. Fui concejal de la Ciudad de Buenos Aires desde 1985 a 1993 en el Partido Federal con un monobloque. Si quieren puede averiguar mi trayectoria y verán cuáles han sido mis posiciones".

Confirmado: Francos acaba de ratificar en el @SenadoArgentina que es parte del Estado Nacional desde 1970. Si! 54 años empleado y funcionario público. La verdadera antítesis de lo que pregona el actual Gobierno Nacional. — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) November 27, 2024

"En 1995 fui inspector general de la Ciudad. Colaboré como funcionario de otro sector político. Sobre el comentario que hizo la senadora, nunca formé parte del Gobierno del presidente Menem ni del Ministerio de Economía de Domingo Cavallo, aunque el Dr. Cavallo es mi amigo. Sí formé un partido político con él en 1997 y fui diputado nacional. Trabajé en el sector privado y en el año 2007 Daniel Scioli me pidió que asuma la Presidencia del Banco Provincia", aportó.

"¿Qué hay de cuestionable en eso? ¿Por qué si un o participó de un Gobierno como un independiente tiene que rendir cuentas de algo? Me parece que a veces se expresan posiciones que están alejadas a la realidad. Creo que le contesté a la senadora mis dudas", dijo en referencia a Anabel Fernández Sagasti.