Adorni ninguneó el informe de Larreta sobre los insultos de Milei y celebró un punto

El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró este miércoles que "resulta totalmente intrascendente" el informe del exjefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta sobre la "violencia discursiva" ejercida por el presidente Javier Milei en sus redes y chicaneó: "Larreta en las paso sacó un 10% de los votos, 9 de cada 10 argentinos no cree en lo que dice".

El exprecandidato presidencial de Juntos por el Cambio publicó este martes una "carta abierta" dirigida a Milei donde le reclamó al mandatario que los argentinos "lo han elegido para gobernar el país, no para dividirlo". En ese marco, Rodríguez Larreta publicó un informe desarrollado por su think tank Movimiento al Desarrollo (MAD) sobre "los insultos de Milei sobre la convivencia democrática".

"Desde que asumió la Presidencia de la Nación, usted ha utilizado 32 términos para insultar y descalificar a personas e instituciones en 2.173 oportunidades, solo a través de su cuenta en la red social X", cuestionó el exalcalde porteño.

Tras ser consultado al respecto durante su habitual conferencia de prensa, Adorni recordó que Rodríguez Larreta, que "nunca llegó a ser candidato porque se quedó en la precandidatura, sacó un 10% de los votos". "Un 90% no le creyó a él, por lo tanto, hoy resulta totalmente intrascendente el análisis que pueda hacer", sentenció el vocero.

Sin embargo, Adorni ironizó con que "llama la atención" que Larreta "considere zurdo como insulto". "Evidentemente entiende que la izquierda hace mucho daño, en ese sentido nos alegramos mucho", celebró el funcionario.

Además, valorizando por sobre todo la lógica de las redes como acostumbra el Gobierno, el vocero señaló que el posteo de Larreta "tiene apenas un puñado de 'me gusta'". "Teniendo 1.700.000 seguidores en X, eso implica que o sus seguidores no lo escuchan y sus palabras carecen de profundidad o se han olvidado de él", manifestó.

"Al margen de eso, la imagen del presidente y el gobierno según un informe de la Universidad Di Tella muestra que lo que le importa a la gente es vivir cada día mejor. "Evidentemente la gente confió en Milei y no en Rodríguez Larreta cuando era precandidato a presidente. Lo demás son opiniones que respetamos por supuesto, pero no deja de resultar intrascendente", sepultó el vocero.

Por otro lado, Adorni consideró que Milei "no ejerce violencia verbal per se", sino que "en todo caso tiene alguna forma muy estricta de responder ante determinado grupo de gente que le ha hecho mucho daño a la Argentina o a él en lo personal". "Volvemos siempre a lo mismo, la violencia no está en las formas, sino en los actos y los resultados de esos actos, como la pobreza, la inflación y el aislamiento respecto al resto del mundo que nos han dejado. Eso es violencia", enfatizó el vocero presidencial.

"Si pretendían que el presidente iba a cambiar su forma de ser se equivocaron al votar. El presidente es genuino y es lo que se valora de él. Si el exjefe de Gobierno está preocupado por las formas, evidentemente la gente no compró su paz celestial al hablar", concluyó Adorni.