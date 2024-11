Aerolíneas Argentinas y la fuerte crítica de un secretario gremial a los sindicatos

Los sindicatos más combativos de Aerolíneas Argentinas están más cerca que nunca de llegar a un acuerdo con el Gobierno nacional. Han acordado un aumento salarial del 16% y aceptaron cambios en el convenio laboral. De esta manera la empresa evitaría el Procedimiento Preventivo de Crisis de Empresa (PPCE), medida que habría concluido con el cierre de Aerolíneas Argentinas.

Ricardo Cirielli, secretario gremial de la Asociación Personal Técnico Aeronáutico (APTA), hizo una autocrítica después del conflicto en MDZ Radio y habló sobre cómo podría mejorar la empresa en el futuro.

Ricardo Cirielli. Foto: APTA

APTA engloba trabajadores que cumplen funciones técnicas aeronáuticas tanto en empresas privadas como públicas. Desde esa perspectiva, Cirielli dijo que "por lo que tengo entendido el acuerdo fue bueno para ambas partes. La compañía va a seguir volando pero en una situación tranquila. Hay que recuperar Aerolíneas porque es imprescindible en el país", destacó.

Las fallas de los sindicatos

Los sindicatos más relevante en el conflicto son la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) y la Asociación del Personal Aeronáutico (APA).

"Hubo un exceso en estas últimas semanas. Un paro o una movilización lo que en realidad busca es visibilizar un problema que hay en la empresa". Llegó un punto en el cual "todo el país ya sabía que un sindicato reclamaba en Aerolíneas", pero las medidas de fuerza siguieron y "llegaron a perjudicar al usuario. Yo creo que se equivocaron y se excedieron. Y eso trajo que la gente ya no tenga empatía con Aerolíneas y pidan privatizarla", explicó.

Manifestación contra la privatización de Aerolíneas Argentinas. Foto: NA

Las consecuencias son muchas. "Ahora los sindicatos no solo negociaron temas relacionados a su salario, sino también reincorporaciones y puntos del convenio. Esto hace dos meses no habría sido así. Pero pasó por errores de ellos, se equivocaron", aseveró. Desde APTA avisaron a los sindicatos en agosto que "este Gobierno no iba a negociar: iba a confrontar". Por esta razón rechazaron las medidas de fuerza que finalmente se llevaron cabo.

El "culpable" de que haya escalado todo "fue Intercargo", después de su asamblea sorpresa cuando uno de los trabajadores había sido despedido. "Al final, Milei ganó confrontando".

La autocrítica

Para el gremialista es fundamental que Aerolíneas "se administre bien y en beneficio de todos los argentinos". Hay que priorizar "que haya más conexiones, más vuelos, mejores horarios y fundamentalmente una tarifa más baja, porque Aerolíneas al ser monopólica está haciendo un abuso con la tarifa", confesó. Para esto, el Estado "tiene que participar" y "ponerle un techo a las tarifas para que sean más accesibles".

El servicio que brinda la empresa "no es malo", pero no alcanza el nivel internacional. "Tiene que ser más competitiva. Por ejemplo hoy falta wifi en la mayoría de los aviones, cuando estamos en un momento en el que todo el mundo quiere estar conectado". En ese sentido "hacen falta inversiones. Pero para eso hay que reestructurar y mejorar los números".

"Yo creo que esa es la salida y no la privatización", resaltó.

Sobre el futuro, Cirielli cree que "tenemos que salir de las tapas de los diarios y empezar a ser una empresa normal, sin conflictos ni problemas", concluyó.

Escuchá la entrevista completa: