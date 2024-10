Anabel Fernández Sagasti comparó a Cristina Kirchner con Messi y dijo que Quintela está "flojo de papeles"

La senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti acusó a Ricardo Quintela de llevar el tema de los avales a la justicia porque está "flojo de papeles". "Judicializarlo es una forma de entorpecer el proceso y le hace mal a todo el peronismo. La Junta se movió de forma ecuánime", manifestó la legisladora nacional y deslizó que en realidad el gobernador riojano tiene miedo de competir. "Lo entiendo a Quintela: si jugara contra Messi yo también haría que el partido de suspenda", manifestó en diálogo con FutuRock.

El fin de semana la Junta Electoral del PJ rechazó la lista de Ricardo Quintela entendiendo que no reunía el número de avales reglamentario. Quintela se resiste y desde su entorno afirmaron que irán a la justicia para que se garantice la competencia y los afiliados puedan votar a sus autoridades partidarias.

"Como están flojos de papeles deciden ir a la justicia, es de locos", aseveró la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti y dijo que no presentar los avales mínimos "es como ir a un partido y olvidarte el arquero, las camisetas y la pelota". "Si van a la justicia va a ser para tener un relato, y eso no le hace bien a nadie. Ya al principio estaban pidiendo que se postergue el proceso a marzo", aseveró la legisladora de confianza de Cristina Fernández de Kirchner.

"Lo entiendo a Quintela: si jugara contra Messi yo también haría que el partido de suspenda"



La senadora afirmó que un sector del peronismo intenta "esmerilar" a la expresidenta pero sin dar la cara. "Algunos se pusieron bajo el ala de Quintela para esmerilar el poder de Cristina", subrayó y dijo que Ricardo Quintela no responde los llamados de la exmandataria.

Una vez más, cargó contra el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y le apuntó como uno de los dirigentes que por debajo de la mesa intenta debilitar al kirchnerismo. "A Kicillof no lo tiene que poner incómodo expresarse, me pone mal que no pueda elegir entre Quintela y Cristina. El discurso de la unidad suena bonito, pero la discusión es qué peronismo queremos", increpó la senadora mendocina.

"Hay que embarrarse...Axel tendrá que explicar por qué no puede elegir entre Cristina y Quintela", remarcó Anabel Fernández Sagasti. "Kicillof tenía una relación de afecto con Cristina, ella lo apuntaló desde el principio para que hoy sea gobernador y lo ayudó mucho en la gestión. Que entre un gobernador y ella no pueda decidir, daña el vínculo", sentenció.

En ese sentido, cuestionó el silencio de los que creen que Cristina Fernández de Kirchner no tiene que conducir el partido y los invitó a dar el debate. "Si Cristina es presidenta del PJ, su idea es ir a buscar y convocar absolutamente a todos", concluyó.

Mientras tanto, desde el sector que impulsa la candidatura de Ricardo Quintela acusan a La Cámpora de robar y adulterar documentos. En concreto, esgrimen que se robaron cajas de avales para el gobernador riojano.