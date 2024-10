Anabel Fernández Sagasti se metió de lleno en la interna del PJ y apuntó contra Ricardo Quintela: "No quiere competir"

La senadora nacional kirchnerista Anabel Fernández Sagasti habló sobre la pelea por la conducción del PJ nacional que enfrenta a Cristina Fernández de Kirchner con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.

”A esta altura me parece que no quieren competir porque no tienen candidatos, avales ni votos. Por eso buscan judicializar", sostuvo Sagasti, y añadió: “Estamos esperando que la lista de Quintela pueda llenar los avales que le faltan".

“Veo una inconsistencia total en la presentación de anoche, me parece increíble que lleven 6 meses recorriendo el país y no hayan conseguido los avales. Cambiar la Junta Electoral es un desconocimiento de los órganos partidarios. Yoma y Quintela lo saben. No está la voluntad de la otra parte. Sabemos que Cristina lo llamó y no contestó, se hicieron muchos intentos y no hubo un acercamiento para confluir", agregó la senadora.

Y completó: “Judicializarlo es como cuando pierden y se quieren llevar la pelota. Para competir tienen que llevar los avales. Si queremos enderezar el partido tenemos que cumplir las reglas. Ojalá a las 11 aparezcan los avales y se pueda competir. No hay que temer a la democracia partidaria. Ha sido muy laxo y benevolente este proceso con la lista de Quintela, nosotros mismos lo pedimos. Ahora ya no se puede hacer algo fuera del reglamento".

“Ojalá que desde lo político las dos listas puedan convenir en una lista común. Yo si fuera de la Junta no pondría el gancho para competir sin los avales. Dejar competir a Quintela es una decisión de la Junta, donde hay gente suya, no es una decisión de la lista de Cristina. La Junta se designa en el Congreso partidario y fue firmada por los representantes riojanos y también por Katopodis, que es ministro de Axel", añadió Sagasti.

"Los que creemos en la conducción de Cristina queremos ir a votarla el 17, es un día histórico para el peronismo. Como apoderada yo no les impugné nada, ellos a nuestra lista sí. Atrás de la lista de Quintela están los gobernadores mileistas como Jaldo. Quieren judicializar esto para que termine intervenido el Partido Justicialista. Estamos eligiendo entre un peronismo que se arrodilla ante Milei y le vota todo y un peronismo opositor que pretende ser opción de gobierno en 2027", resaltó la senadora mendocina.

Y concluyó: “En la provincia hay funcionarios y gente de Axel que están activamente en la lista de Quintela. Cristina lleva en su lista a los dos presidentes de los bloques del Congreso. Nadie puede hacerse el prescindente y mirar para el costado. Después quieren ser candidatos y se acuerdan que existe el peronismo. Hay que convocar a una mesa amplia con todos los sectores, necesitamos a todos los compañeros. El año pasado perdimos provincias que gobernábamos desde el 83. Es evidente que hay provincias a las que no les estamos hablando".