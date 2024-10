El plan de Emir Félix para reconstruir al peronismo mendocino

Emir Félix, intendente de San Rafael, asumirá la presidencia del Partido Justicialista (PJ) de Mendoza en un momento clave para la fuerza política, en el que buscan recuperar el apoyo ciudadano en una lista de unidad. En MDZ Radio 105.5 FM, Félix reconoció los desafíos por delante en un período que caracteriza como transicional y comentó cómo llegaron a la unidad en Mendoza. Además, dio su parecer de las internas a nivel nacional que tienen a Cristina Fernández de Kirchner en el centro de la escena.

Félix señaló que por delante no lo espera una tarea fácil: "Hay todo un recorrido que hacer, que tiene que ver con recuperar participación en el PJ para que lleguemos a los próximos procesos electorales, no solamente con las ideas concretas que le interesan a los mendocinos, sino con las personas idóneas para representarlo. Y ese va a ser el desafío que me va a tocar", afirmó el dirigente.

El intendente sanrafaelino también subrayó la importancia de la conformación de una lista de unidad, un proceso que, si bien ha sido alcanzado en términos formales, aún requiere de un esfuerzo adicional para integrar a todos los sectores del peronismo. "La primera etapa donde pudimos oficializar una sola lista está, pero eso no quiere decir que esa lista represente la unidad de todo. Hay que construirla. En definitiva, es un acuerdo entre dirigentes, pero sabemos que para llegar a una unidad conceptual hay que todavía recorrer mucho, hablar con muchos que no van a estar dentro de las listas y que de alguna manera tenemos que buscar el espacio para integrarlos", sostuvo Emir.

El camino hacia la unidad en el PJ no fue sencillo, dijo Félix, y explicó que se llevaron a cabo una serie de reuniones donde "todos entendimos la situación". A partir de ahí, comenzaron las propuestas. "Tanto Anabel Fernández Sagasti como los intendentes, como Carlos Ciurca, como yo, fuimos recorriendo y diciendo ‘muchachos, no es momento, no están dadas las condiciones para dar una pelea’. Se comprendió y se procedió a una unidad. Creo que se ha logrado y hay que seguir construyéndola", agregó.

Félix hizo hincapié en que el verdadero desafío es integrar a aquellos que no están en condiciones de armar una lista propia, pero "tienen mucho que aportar". Además, dijo que habló "con muchos que se alejaron, no se fueron a otra fuerza política, pero que se alejaron. Dirigentes gremiales, dirigentes políticos que se fueron alejando porque no encontraron en el peronismo un espacio para desarrollar su tarea", expresó el futuro presidente del PJ mendocino.

Para Félix hay que "lograr que el peronismo sea integrador, con tolerancia de muchas facciones, que haya una tolerancia amplia con respecto a todas las acciones del peronismo. El peronismo siempre fue muy heterogéneo, muy pluralista, tuvo siempre muchas facetas. Lo que se necesita es tener tolerancia entre las mismas para crecer", explicó.

El dirigente caracterizó la etapa que se viene como "un proceso de transición donde vamos a tener que dejar que maduren dirigentes jóvenes para que también empiecen a protagonizar con la experiencia de los que están, los que ya la tienen".

Escuchá la entrevista completa: