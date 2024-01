Quiénes son los "bajo perfil" del Gobierno de Javier Milei

Gran parte del Gobierno de Javier Milei se caracterizó desde el principio por ser un "Gabinete en las sombras" tal como lo llamaba él, pero ahora, estando actualmente a cargo del rumbo del país, sigue habiendo algunos personajes dentro de la Casa Rosada que mantienen un bajo perfil, mientras manejan los principales hilos del Poder Ejecutivo. Entre los más destacados por su silencio o poca presencia ante cámaras se encuentran: Nicolás Posse, Santiago Caputo, Javier Herrera Bravo, Eduardo Gómez Chirillo, Guillermo Ferraro y José Rolandi.

¿Quién es Nicolás Posse?

El jefe de Gabinete del Gobierno de Milei, Nicolás Posse, es ingeniero industrial recibido en la ITBA y el encargado, según la biografía no autorizada de Milei "El Loco" (escrita por Juan Luis González), de recaudar en los tiempos de elecciones dinero de grandes empresarios para la campaña liberal.

Posse era director de Proyectos de Aeropuertos Argentina 2000 y también fue gerente general de la Unidad Negocios Sur de Corporación América, el conglomerado dirigido por el empresario y exjefe de Milei Eduardo Eurnekian. Allí fue donde se conocieron, ya que ambos trabajaron en el proyecto del Corredor Biocenánico Aconcagua, que tenía como objetivo unir los océanos Atlántico y Pacífico por medio de un corredor ferroviario de alta tecnología. De esa iniciativa, Posse era el director, pero el proyecto se diluyó y nunca llegó a su fin.

Según explicó una vez el presidente en diálogo con La Nación +, Posse es "una persona de una inteligencia extraordinaria, hiper honesta, con una capacidad de trabajo furiosa y, sobre todas las cosas, muy ordenado, el jefe de Gabinete tiene que ser muy ordenado".

Es la primera vez que este hombre tiene a cargo una función pública, pero es un hecho que es uno de los integrantes del círculo chico que rodea a Milei desde antes de su triunfo en el balotaje.

A pesar de su peso y poder dentro del Gobierno, no ha dado declaraciones a la prensa -al menos en on- y prefiere mantenerse alejado de las cámaras de televisión, que en este momento cubren a sol y sombra las acciones del Ejecutivo.

El amigo de Milei que se convirtió en jefe de Gabinete, pero prefiere mantenerse en las sombras.

José Rolandi

Bajo la órbita de la jefatura de Gabinete, manejada por Posse, se encuentra José Rolandi: secretario Ejecutivo de Gobierno. También es ingeniero del ITBA y previamente estudió en el colegio Belgrano Day School. Luego, estudió en la Universidad Di Tella y en la Universidad San Andrés distintas especializaciones vinculadas a la banca digital y negocios digitales.

Comparte con Milei y Posse el paso por Corporación América, en donde también trabajó para el proyecto del Corredor Bioceánico. Según su biografía de LinkedIn, es especialista en "gestión de proyectos, estrategia de negocios, negociación, análisis de negocios, aprendizaje rápido, consultoría de estrategia y habilidades analíticas".

Luego de sus tres años por Corporación América se fue al sector Oil & Gas. En la compañía de combustibles CGC trabajó como Gerente Comercial encargado entre otras cosas de la comercialización de crudo, Gas Natural y GLP.

Durante el Gobierno de Mauricio Macri, escribió columnas en Infobae, en donde criticó el gradualismo que había elegido el expresidente para llevar las riendas del país y privilegió con halagos las acciones del exministro de Juan José Aranguren, el exministro de Energía que había decidido realizar en su campo políticas más de shock. Algo parecido a lo que hoy en día pone en marcha Milei, que no dejó pasar ni un mes de Gobierno que ya lanzó un "mega DNU" y la ley ómnibus con los primeros cambios estructurales que quiere hacer en el Estado.

Rolandi, además, es Co-Founder de Valida, una empresa de tecnología en Argentina, en donde ayuda a "empresas a validar la identidad de sus usuarios en forma simple y segura, con la menor tasa de abandono del mercado".

Rolandi, otro hombre actual del Gobierno que formó parte de Corporación América.

Santiago Caputo: el arquitecto

Milei, cuando dio su primer discurso como presidente electo, le agradeció y felicitó a dos personas: a su hermana Karina y a Santiago Caputo, el "arquitecto" de la victoria. A pesar de ser furor en las redes, en donde muchos usuarios lo halaban por su estilo, Caputo es una persona que sigue manteniéndose alejado de los focos, siendo el único que presencia las reuniones de Gabinete del Gobierno sin tener un cargo oficial.

Es sobrino de Luis Caputo, el ministro de Economía actual y exministro de Finanzas de Macri. Es el responsable del acercamiento entre su tío y Milei, quien finalmente lo eligió para ocupar uno de los cargos más calientes.

Caputo. Una de las fotos que más repercusión provocó en las redes sociales.

Caputo estudia Ciencia Política en la UBA y trabajó en consultoras donde asesoró a candidatos y empresas de Uruguay, Paraguay y Chile. Se conoció con Milei en 2021 a través de su amigo, el excandidato a jefe de Gobierno porteño Ramiro Marra que iba a la escuela Manuel Belgrano. También trabajó con el exestratega político de Macri, Jaime Durán Barba.

A pesar de mantenerse en las sombras, Caputo es otro de los hombres que más confianza tiene con Milei y quien maneja mucho poder dentro de la Casa Rosada.

Cabe destacar que no solo generó furor en las redes tras algunas fotos donde se lo veía fumando un cigarrillo, sino que también tiene cuentas de fanáticas en Instagram, en donde se suben fotos de él tal como si fuera una estrella de rock.

Guillermo Ferraro: uno de los superministros

El Ministerio de Infraestructura concentra las áreas de Comunicaciones, Desarrollo Territorial y Hábitat, Transporte y Obras Públicas y a su cargo se encuentra Guillermo Ferraro, un hombre que volvió a la función pública tras 15 largos años en el sector privado. Es otro que a pesar de tener gran injerencia y poder (es nada más ni nada menos uno de los 9 ministros) no dio más que dos o tres declaraciones públicas y prefiere mantenerse alejado de la prensa.

En la función pública estuvo cuando fue subsecretario de Industria entre 2002 y 2003, bajo la presidencia de Eduardo Duhalde, y vicepresidente de Nación Servicios entre 2005 y 2007, bajo la gestión de Néstor Kirchner. En el 2009 fue parte de los equipos técnicos del Ministerio de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires, hasta fue despedido por el ministro Néstor Grindetti.

Su trayectoria privada también es amplia: es Bussines Partner de la multinacional KPMG, a través de la firma Prestario (compañía que se dedica a dar prestamos online), fue vicepresidente del Banco Suquía y director del banco Bisel.

Según una de las pocas entrevistas que dio, dijo en Radio Mitre que va "a orientar e incentivar al sector privado para su inversión", además de defender "la racionalización del Estado y del sector público.

“En infraestructura se aplican con mayor énfasis dos vectores. El primero es que todo lo que puede hacer el privado que lo haga el privado y no lo haga el Estado. El otro vector que se aplica en nuestra área es que, donde hay una demanda, hay una oportunidad de negocios, entonces hay muchos de los proyectos de infraestructura donde debe existir una demanda, si no no tiene sentido llevarlo adelante”, declaró.

Ferraro, el hombre que volvió a la gestión pública de la mano de Milei.

Javier Herrera Bravo: el especialista

Herrera Bravo es el Secretario en Legal y Técnica del Gobierno, es abogado, profeso universitario y especialista en Derecho Público. A cargo tiene un área de la que depende directamente el Boletín Oficial y es el que filtra jurídicamente las medidas oficiales, para que estén técnicamente depuradas y no queden libres a posibles denuncias o planteos judiciales.

Además, su rol es central a la hora de emitir decretos, como el que hizo Milei (DNU 70/2023) que poseen modificaciones, derogaciones y más de 300 páginas.

Herrera Bravo es, de todos los personajes de MDZ investigó, el más complicado de seguir. De perfil bajo, pero respetado por sus pares, comenzó su militante política en el Partido Justicialista porteño. A pesar de ello, de ahí pasó a ser parte del PRO y luego llegó a formar parte de Juntos por el Cambio. Desde ese lugar alentó la candidatura presidencial de Patricia Bullrich, hasta las elecciones generales, cuando la hoy designada ministra de Seguridad terminó derrotada y dio su apoyo al espacio libertario.

El que "cuida la firma" del presidente también estuvo en el Gobierno de Macri, ya que secundó a Pablo Clusellas en la Secretaría de Legal y Técnica, el misma área que ahora ocupa.

Herrera Bravo fue visto por primera vez junto al Gobierno cuando Milei anunció por Cadena Nacional el DNU 70/2023.

Eduardo Rodríguez Chirillo: uno de los cerebros del "decretazo"

El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, es un abogado recibido de la UCA, con un doctorado en derecho en la Universidad de Navarra en España. Según información oficial, junto a Federico Sturzenegger, es uno de los arquitectos de los proyectos de desregulación económica y de reforma del Estado, que generan repercusión durante estas horas en el Congreso y en los sectores sociales más afectados.

Chirillo tiene tiene trayectoria en la consultoría de la Secretaría de Energía de Argentina, pero también, al haber vivido los últimos 20 años en España, tuvo posiciones de liderazgo en empresas energéticas internacionales.

En el contexto argentino, Rodríguez Chirillo ha sido una figura prominente en el proceso de privatización de empresas estatales durante el gobierno de Carlos Menem. Fue consultor de la Secretaría de Energía entre 1995 y 1996, cuando estaba bajo la órbita de Domingo Cavallo, y asesor del entonces Ministerio Nacional de Infraestructura y Vivienda, en 2001, a cargo de Carlos Bastos.

Además, fue gerente de asuntos regulatorios de Azurix, la firma que tenía la concesión del servicio de agua en gran parte de la provincia de Buenos Aires, antes de partir para España, donde continuó su carrera como director jurídico para Latinoamérica de Iberdrola, un conglomerado energético. Su libro “Privatización de la empresa pública y post privatización: análisis jurídico” es un testimonio de su enfoque y comprensión de los procesos de privatización, abordando desde los aspectos legales hasta las experiencias en la Comunidad Económica Europea.

Sin dudas, y a pesar de su "bajo perfil", es otro de los alfiles de la ideas de la libertad que rodea al presidente Milei y responsable de la suba de tarifas que habrá en los meses venideros. Se estima que los aumentos en los servicios de energía llegarán en febrero o en marzo, tras la quita de subsidios a hogares junto a la recomposición de ingresos de las empresas.