Se filtran nombres para ocupar cargos clave en el equipo de Energía y Ambiente de Alfredo Cornejo

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, aún no completa su equipo de gobierno a más de un mes de haber asumido. El ministerio que todavía no oficializa sus funcionarios es el de Energía y Ambiente, conducido por Jimena Latorre. No obstante, según fue revelado a MDZ, este jueves podría darse la lista completa de quienes formarán parte de este área de la administración provincial. Incluso, se filtraron algunos nombres.

Latorre se ha manejado con hermetismo respecto a la composición de su equipo. De hecho, su ministerio será el último en dar a conocer el organigrama, que a cuentagotas ha ido revelando dirigentes.

Sebastián Melchor, que hoy en día está cargo de la Dirección de Recursos Naturales Renovables, pasaría a desempeñarse como subsecretario de Ambiente. Melchor forma parte del Partido Socialista, hoy aliado a Cambia Mendoza. Además formará parte del grupo que se mantiene durante los tres gobiernos de Cambia Mendoza en un cargo.

En la Subsecretaría de Ambiente se encuentran la Dirección de Áreas Protegidas; la Dirección de Protección Ambiental; la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque; y la Dirección de Hidráulica. Esta última dependencia funcionó en los últimos años dentro del Ministerio de Infraestructura y ahora pasó a vincularse las áreas ambientales.

También aparece en la órbita Leonardo Fernández, el dirigente del Movimiento de Integración y Desarrollo Mendoza -partido que integra Cambia Mendoza- que fue candidato a intendente de Santa Rosa en las últimas elecciones. Fernández estará al frente de la Dirección de Protección Ambiental. Miriam Skalany dejaría ese área para -confiaron a este diario- ser asesora de Gabinete.

Como anticipó MDZ, Jimena Latorre contará con una Subsecretaría de Ambiente y una Subsecretaría de Energía y Minería, además de una Jefatura de Gabinete y las direcciones de Asuntos Jurídicos y de Administración.

A su vez, cada una de las subsecretarías tendrá cuatro direcciones bajo su órbita. En el esquema de gobierno continuarán la Dirección de Minería y la Dirección de Hidrocarburos, subordinadas a la Subsecretaría de Energía y Minería. También habrá una nueva Dirección de Transición Energética y una Dirección de Servicios Eléctricos, que se encargará del vínculo con las distribuidoras del servicio de electricidad que durante los últimos años dependía de la Secretaría de Servicios Públicos.

Al frente de la Dirección de Minería nombraron a Jerónimo Shantal, un abogado especializado en Derecho Minero. El dirigente proveniente del PRO fue asesor en la Legislatura del exlegislador, Pablo Priore, y también se desempeñó como síndico en la Sociedad de Transporte de Mendoza (STM). En 2021 asumió como Gerente de Legales de la empresa PRC cuando la provincia se hizo cargo de Potasio Río Colorado. Esto despertó polémica entre grupos ambientalistas, ya que durante el conflicto por el intento de reforma de la Ley 7722 en diciembre de 2019, el abogado denunció por privación ilegítima de la libertad a asambleístas que se manifestaron frente a la Legislatura e impedían la salida de legisladores.

Entre otras cosas, también cuestionaron que el eventual funcionario no cumpliría los requisitos para estar al frente de la Dirección de Minería. Argumentan que la legislación establece que el director de esta área debe tener “título habilitante de ingeniero de minas, geólogo, doctor en ciencias naturales con especialidad en geología o ingeniero especializado con idoneidad en minería”. No obstante, se trata de una norma que data del año 1971 y ha ido sufriendo modificaciones a lo largo del tiempo.

Estanislao Schilardi es director de Hidrocarburos.

Por su parte, Manuel López es el jefe de Gabinete de Latorre. Fue dado a conocer sin la realización de una presentación oficial. La confirmación llegó "de rebote" a través de un comunicado de Jerárquicos del Petróleo de Cuyo, en el cual se lo denominó como funcionario en representación del ministerio. El equipo de Jimena Latorre comienza a tomar forma.

El Ministerio de Energía y Ambiente estará a cargo del diseño, planificación y ejecución de la política hidrocarburífera, minera y energética de forma sostenible. Le corresponde también la planificación y ejecución de las políticas ambientales garantizando la sostenibilidad ambiental y reforzando el rol del Estado como ordenador, regulador, promotor y fiscalizador.

Los organismos que se relacionarán funcionalmente con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Energía y Ambiente serán las siguientes: Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), Empresa Mendocina de Energía SA (EMESA), Dioxitek SA, Impulsa Mendoza SA y Potasio Río Colorado (PRC). En el caso del EPRE, todo parecer indicar que continuaría en el cargo Andrea Molina.