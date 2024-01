Facultades extraordinarias: la tajante crítica de Julio Cobos a Javier Milei

Julio Cobos, diputado nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), criticó con dureza un punto en particular de la "ley ómnibus" ideada por el el gobierno del presidente Javier Milei. Se trata de la delegación de facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo por hasta cuatro años: primero hasta el 31 de diciembre de 2025 y con la posibilidad de prorrogarse hasta 2027, es decir, la totalidad del mandato.

En el paquete de leyes de Milei, el punto inicial del extenso texto declara "la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025", pudiendo ser prorrogada "por el Poder Ejecutivo nacional por el plazo máximo de dos años". "Delégase en el Poder Ejecutivo nacional las facultades comprendidas en la presente ley y en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional. Las normas que se dicten en el ejercicio de esta delegación serán permanentes, excepto cuando la naturaleza de la medida determine su carácter transitorio y así se lo disponga en forma expresa", indica la norma.

Es decir, que si se aprueban las emergencias Milei tendrá las facultades de legislar, algo que la Constitución Nacional prohíbe

expresamente en el artículo 76, que dice: "Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias

determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación

que el Congreso establezca".

En es orden, Julio Cobos -exvicepresidente de la Nación y exgobernador de Mendoza- expresó sus diferencias al publicar una imagen que refleja las facultades delegadas al Poder Ejecutivo en cantidad de materias y años, desde 1999 en adelante. "Para dimensionar lo que estamos tratando en el Congreso: facultades delegadas, una excepción que no debe ser regla", sostuvo.

El posteo de Julio Cobos en el cual cuestiona la delegación de facultades.

En una entrevista exclusiva con MDZ, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, defendió este aspecto de la ley ómnibus al señalar: "No sé por qué se alarman tanto con las facultades extraordinarias, si se la dieron a Alberto Fernández, a la mayoría de los presidentes".

"En este caso hay una emergencia como no hubo nunca antes. Es la primera vez en la historia que tenés un presidente que llega al Gobierno diciendo que va a ajustar. Y llega, lo hace y sigue creciendo su imagen en términos de expectativas, en imagen positiva. Está ajustando la economía para terminar con el impuesto más importante que es la inflación, que ha empobrecido a todos. No me alarmaría tanto con las facultades extraordinarias, está dentro de la ley. Nadie está avasallando al Congreso. Se ha mandado un DNU por un lado y un proyecto por otro", sumó el legislador de La Libertad Avanza.