Dura advertencia de Gildo Insfrán sobre "el verdugo" Javier Milei

El gobernador de la provincia de Formosa, Gildo Insfrán, se sumó a la campaña del miedo y apuntó contra Javier Milei, el ganador de las elecciones PASO. En el recorrido que hizo para hacer distintas inauguraciones de obras públicas en localidades formoseñas ubicadas sobre la ruta nacional N°81, el gobernador dijo que "si los resultados el 22 se dan de nuevo al igual que en las PASO, estamos votando al verdugo", refiriéndose al economista dirigente de La Libertad Avanza.

Insfrán está a cargo del poder ejecutivo provincial desde hace 28 años. Es una figura que genera polémica en la clase política ya que el sistema democrático de Formosa se pone en duda al saber hace cuanto tiempo conserva el cargo.

Durante uno de los discursos, explicó que era "imposible" hacer lo que dice Milei en el sistema democrático que "tenemos hace 40 años". También apuntó contra los votantes libertarios: "Todos los que los votaron son los que van a estar en la calle y la sangre de ellos va a correr por el país”. “Dios quiera que ilumine la mente de los argentinos, que ilumine la mente de los formoseños”, expuso.

Insfrán también publicó en sus redes sociales textos que apoyan su posición expuesta durante los actos, ya que se pronuncia en contra de algunas medidas que están presentes en los discursos de Milei o Patricia Bullrich: "Las medidas que ellos proponen solo generarán miseria, desolación y violencia. Las privatizaciones, la destrucción de la educación púbica, la salud pública, la quita de subsidios y políticas sociales, no se van a poder llevar adelante sin violencia y represión".

Hilo de tuits de Insfrán.

Además, demostró su apoyo a Sergio Massa, el candidato presidencial de Unión por la Patria, a través de las redes sociales y escribió que "de los tres candidatos a presidente, solo una propone salir de esta situación de manera viable".

¿Por qué Insfrán dice que Milei es "dictatorial"?

El gobernador de Formosa se refirió al sistema que busca implementar Milei si llega a la presidencia como una forma "aggiornada" de dictadura, ya vivida en la Argentina. "Los que tenemos más edad ya vivimos y reconocemos lo que eso significa, y en este caso se puede dar, pero va a ser un golpe de Estado diferente, uno democrático, porque vamos a ser nosotros los que elegiremos a nuestro propio verdugo".

Por último, argumentó que nadie se va " a salvar" si la oposición llega al poder. "Tenemos que aprender de la historia, para no cometer los mismos errores del pasado", expresó.

También apuntó contra la prensa porteña: "Van a decir que Insfrán está desesperado porque se le va a terminar. A mí a esta altura ya no se me termina más nada, a mí me preocupa la generación nueva, el pueblo, eso me preocupa a mí". "Al primero que van a venir a buscar va a ser a mí. No me asusta, no tengo ningún temor, porque nosotros tenemos la bendición del más grande de todos, que es Dios, fuente de toda razón y justicia", cerró.

Insfrán está en el poder provincial hace 28 años.

Mirá el video: Insfrán contra Milei