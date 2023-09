El contundente presagio electoral de Ramiro Marra: "A Jorge Macri le gano en el balotaje"

Ramiro Marra se mostró confiado de cara a las elecciones generales de octubre y este miércoles se pronunció sobre la posibilidad de que la Ciudad de Buenos Aires tenga una segunda vuelta. En ese sentido, el candidato a jefe de Gobierno porteño de La Libertad Avanza no solo adelantó que será uno de los que ingrese a esa instancia, sino también que se impondrá a Jorge Macri, su contrincante de Juntos por el Cambio.

"Primero le gané a Lousteau, lo dejamos afuera de las primarias, era el objetivo. Ahora vamos a ir a balotaje y yo a Jorge Macri le ganó en el balotaje", aseguró en diálogo por TN.

Asimismo, remarcó que dejará "tercero" en las urnas a Leandro Santoro, aspirante de Unión por la Patria. "Que no se lo tome personal, es un tema de competencia y a los liberales nos gusta la competencia. Santoro no tiene chances, no lo veo capaz", añadió.

Ramiro Marra en A DOS VOCES: "Voy a dejar tercero a Santoro"https://t.co/FGoLCsReyj pic.twitter.com/OiBL3WeOwA — TN - Todo Noticias (@todonoticias) September 7, 2023

Acto seguido, Marra apuntó contra la gestión del PRO en el distrito porteño: "La Ciudad de Buenos Aires tiene un poder político hace 16 años. Se creen que son los dueños, y ahora no va a haber voto electrónico, pero se va a votar con dos boletas separadas. Parece que no quieren llevar a Patricia Bullrich en su boleta. A mí me da orgullo llevar a Milei en mi boleta".

Por último, defendió el plan de dolarización de Javier Milei. "Nunca se dijo que la dolarización iba a ser inmediata. Hay varias MANERAS de hacerlo. ¿Quiénes son los que no están preparados para hacerlo? Los economistas que están en la política que quieren usar el peso. Sólo criticaron nuestra propuesta. Claramente Melconian no aprendió nada de Carlos Rodríguez y de Roque Fernández”.