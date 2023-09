Suarez disparó contra De Marchi y Stevanato tras su acercamiento

Este martes el gobernador Rodolfo Suarez cargó duramente contra los candidatos a la gobernación del Frente Elegí y La Unión Mendocina. Por un lado acusó de oportunista a Omar Parisi por el tratamiento de la derogación del ítem aula y subrayó que solo fue "una puesta en escena" para "mostrarse ellos como candidatos". Pero por el otro lado también criticó a Omar De Marchi por querer "acercarse al fueguito" del intendente Matías Stevanato tras su contundente triunfo en Maipú.

"No quiero usar una frase que suena mal en un gobernador, pero la gente no come vidrio. Uno no se puede estar acercando a cada fueguito. Por un lado a Javier Milei, por otro con Stevanato, o con otro. La gente nota esas cosas y me parece que no lo beneficia", afirmó el jefe del Ejecutivo provincial.

Respecto al resultado del domingo y la derrota de Cambia Mendoza en los siete municipios en los que hubo elecciones, Suarez se mostró confiado en que se ratifica el análisis que realizó después de las PASO nacionales.

De Marchi junto a Stevanato.

"El análisis que hacemos es el mismo que después de las PASO nacionales. Esto viene a corroborar que cada elección es cada elección y la gente vota de distinta manera en municipio, provincia y nación. Valorando lo que se hace en cada estamento. La gente tiene muy claro qué votar en cada elección", esgrimió confiado en que en las elecciones del 24 de septiembre se ratificará el triunfo que obtuvo Cambia Mendoza en las PASO provinciales.

A su vez, Suarez hizo referencia al coqueteo entre el intendente peronista Matías Stevanato y el candidato a gobernador de La Unión Mendocina, Omar De Marchi. "No quiero usar una frase que suena mal en un gobernador, pero la gente no come vidrio. Uno no se puede estar acercando a cada fueguito. Por un lado a Milei por otro con Stevanato, o con otro. La gente nota esas cosas y me parece que no lo beneficia", apuntó contra el postulante opositor.

Por otro lado, cargó contra Parisi por el intento del peronismo de derogar el ítem aula a través de una sesión espcial del Senado convocada para este lunes. "Lo del ítem aula fue una puesta en escena. Los legisladores lo mandaron a comisión. Lo presentaron solo para mostrarse ellos como candidatos", disparó.