A pedir de Sergio Massa y con la presencia de Cristina Kirchner, el Senado aprobó la ley que modifica el Impuesto a las Ganancias

El Senado sancionó la eliminación del Impuesto a las Ganancias con 38 votos afirmativos y 27 negativos. El impulsor político de esta medida, Sergio Massa, festejó por Twitter la aprobación, pero no estuvo presente en la votación. El palco quedó para el ala kirchnerista de la CGT.

"Desde hace más de 10 años vengo sosteniendo que el salario no es ganancia, sino que es el pago por el trabajo que hacen cada día", escribió el ministro en Twitter, pero no llegó al recinto del Senado para festejar. "Desde ahora, la eliminación del Impuesto a las Ganancias para las y los trabajadores es una realidad", remarcó. Se espera que el ministro participe mañana del acto que organizan los gremios para festejar esta ley.

A los 31 votos del interbloque oficialista se sumaron cuatro de los cinco del bloque Unidad Federal. La única que lo rechazó fue Alejandra Vigo, la senadora por Córdoba que responde al gobernador, Juan Schiaretti. También votó a favor la misionera Magdalena Solari Quintana, que en la anterior votación, la del pliego de Ana María Figueroa, se ausentó.

También llegó el voto afirmativo del gobernador elector de Río Negro, Alberto Weretilneck, que definió a Sergio Massa como su "gran amigo". Además reconoció que esta jornada "es histórica para los trabajadores". Además votó a favor Clara Vega, la riojana que a esta altura es una oficialista más.

Cristina Kirchner con los gremialistas aliados en su despacho. Crédito: Prensa CFK.

"Estamos viviendo un momento absolutamente histórico desde el punto de vista de derechos de los trabajadores al terminar con 87 años de un impuesto que gravó el salario de las mujeres y hombres. Se puede calificar la actitud del ministro Massa de diferentes maneras, pero lo que no podemos negar es que estamos terminado de una vez por todo con uno de los temas que fue permanente de idas y venidas a lo largo de la historia argentina", dijo el gobernador electo que apunta a ser un aliado clave del tigrense en caso de que gobierne a partir del 10 de diciembre.

El festejo de la CGT por la eliminación del Impuesto a las Ganancias

La curiosa ausencia de Sergio Massa

El balcón con vista preferencial al recinto quedó en manos de Pablo Moyano, líder de Camioneros y triunviro de la CGT. No estuvo presente ninguno de los otros dos conductores de la gremial obrera, ni Héctor Daer ni Juan Carlos Acuña. Tampoco estuvo Sergio Massa, que sí asistió cuando fue la media sanción en Diputados.

Con Moyano, estuvo el secretario general de Bancaria y diputado nacional, Sergio Palazzo, el canillita Omar Plaini y el representante de los trabajadores legislativos Norberto Di Próspero. Todos estos dirigentes gremiales se referencian políticamente en Cristina Kirchner.

En el entorno de Cristina Kirchner confirmaron que el ministro no estuvo presente en la jornada. Igualmente, el tigrense espera un gran acto mañana en las inmediaciones del Congreso para festejar la aprobación de esta ley. Allí sí estará presente junto con las distintas corrientes del sindicalismo.

El debate por el impuesto a las Ganancias en el Senado

Juntos por el Cambio insistió en la dimensión "fiscalistas" y "electoralista" de la medida de Sergio Massa. "No se pudo parar la pelota para que las provincias logren composición por la entrega de los recursos. Defendiendo los recursos de las provincias vamos a votar en contra", anticipó el titular del bloque UCR, Luis Naidenoff.

"Con esta medida estamos resignando fondos en concepto de coparticipación para las provincias, por ejemplo, Formosa va a resignar 60 mil millones de pesos para el ejercicio 2024. Si esto no se compensa, ¿quién se va a hacer cargo?", se preguntó en el cierre. Un rato antes habló Martín Lousteau (UCR): “Antes lo pagaba el 17% de los trabajadores en relación de dependencia, formales y ahora lo va a pagar el 3% de los trabajadores formales, que es el 1% del total”, enfatizó el exministro de Cristina Kirchner. La vicepresidenta volvió al recinto para la votación. Crédito: Télam

"Estamos hablando de un proyecto que beneficia a 900 mil trabajadores y eso no les gusta. Ahora cambiaron parece", contestó el jefe de interbloque Frente de Todos, José Mayans. Además, definió a la gestión de Mauricio Macri como un "factor de exterminación de la economía argentina". Para ese entonces, la CGT, con sus principales dirigentes, colmó los balcones del Senado.

El formoseño también reconoció que "Macri entendía de números" y que Bullrich "no sabe nada". "Imagínense a dónde vamos", ironizó. Sobre Javier Milei (La Libertad Avanza) dijo: "Es el Profesor Neurus manejando el cohete". "Nosotros creemos en el Estado presente", se diferenció el jefe de interbloque.

En su rol como miembro informante, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Ricardo Guerra, señaló: "Las modificaciones que plantea el proyecto de ley parten de un concepto de no considerar al salario como una ganancia sino como lo que es, una retribución al trabajo, y en el caso de jubilaciones un haber de retiro".

"Para cumplir esta premisa se instituye que los salarios brutos que no superen a los 15 salarios mínimos no estén sujetos al impuesto a las Ganancias y, por el contrario, los que perciban por encima de esta cifra tributarán una diferencia entre lo que perciben y lo mínimo no imponible", agregó el legislador oficialista.

Dijo que, en cambio, sí seguirán pagando el impuesto como hasta ahora quienes ocupen cargos de "secretarios de Estado, así como los legisladores, directores, síndicos y quienes detentan cargos ejecutivos en las empresas públicas".

“¿Quiénes sufren más la inflación? Los de más abajo. La pregunta es, ¿es este el momento para compensar? Una cifra: los trabajadores registrados en el último año empataron con la inflación. ¿Saben qué les pasó a los no registrados? Cayó 15% el poder adquisitivo de los no registrados. En el último año, 15%”, resaltó Lousteau.