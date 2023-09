Con una hilarante referencia al perro de Alberto, Ramiro Marra chicaneó a Leandro Santoro

Tras finalizar el debate de candidatos a jefe de Gobierno porteño, Ramiro Marra continuó su enfrentamiento con Leandro Santoro y le dedicó una insólita chicana: "Lo sacaba a pasear de Dylan, el perro del presidente", sostuvo en diálogo por TN.

En esa línea, el postulante de La Libertad Avanza calificó a su rival como "lo peor del kirchnerismo". "Es el kirchnerista más rancio, no es radical. Santoro sacaba a pasear a Dylan. Representa al kirchnerismo. No se hace cargo. Es un caradura que se haya presentado".

Acto seguido, Marra denunció ser parte de una "campaña sucia" en su contra e incluso reveló que una vez finalizado el debate, aparecieron integrantes del kirchnerismo para "agredirlo".

"Que no diga que es radical. No se hace cargo de que es kirchnerista porque sabe que la crisis del país es culpa de su Gobierno. Para jefe de Gobierno no tiene chance", reiteró sobre Santoro.

Al ser consultado sobre sus otros contendientes, el legislador porteño sostuvo que Vanina Biasi "es parte de una asociación delictiva que corta calles" y agregó que su espacio "le saca plata a los más necesitados". "Es incorrecta e inmoral", añadió.

"Jorge Macri representa el desastre de Juntos por el Cambio. Pagué impuestos que ellos pusieron. Es el segundo distrito que más subió los impuestos desde 2017", dijo sobre el referente del PRO y admitió que La Libertad Avanza "no está concentrada en Juntos por el Cambio sino en desplazar el kirchnerismo".

"Están preocupados porque van a quedar terceros, por eso no me concentré en Jorge Macri. Están bastante nerviosos, por eso me atacaron de diferentes maneras", cerró.