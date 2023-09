Julio Cobos habló del triunfo de Alfredo Cornejo en Mendoza y vaticinó un repunte de Juntos por el Cambio en las generales

El diputado nacional Julio Cobos, acompañado por legisladores de diferentes partidos, presentó un proyecto para modificar la Ley de Tránsito. En diálogo con MDZ Radio 105.5 FM, Cobos explicó que “hay una ley que viene funcionando hace 30 años y hemos detectado inconvenientes”.

“Primero, cada vez que uno renueva la licencia de conducir le toman de nuevo un examen teórico y práctico. Proponemos eliminar eso y pasar directamente a la evaluación psicofísica para ver si las condiciones de salud permiten un normal desempeño”, detalló y agregó: “Después estamos extendiendo la validez de la licencia de 5 a 10 años”.

Un aspecto importante en el que el nuevo proyecto hace hincapié es en la caducidad de la licencia en caso de no hacer el cambio de domicilio. “Cuando vos hacés un cambio de datos (por ejemplo el cambio de domicilio) la ley establece que tras ese ese cambio, hay que sacarse una nueva licencia en no más de tres meses. Queda en una situación de vulnerabilidad el seguro y también la víctima. Proponemos que sea un trámite interno y no una obligación de la persona. Habrá que prever si hay alguna multa, pero no te pueden dejar sin carnet”, indicó Cobos en Tardes de Frente.

Proponemos modificar y actualizar la ley de tránsito para corregir inequidades y problemas que se dan en la práctica y afectan a miles de personas. uD83DuDC47 pic.twitter.com/ItcVgPrLUp — Julio Cobos (@juliocobos) September 27, 2023

Y adelantó que “es un proyecto que ha sido bien recibido entre mis colegas, tanto por el radicalismo como otros espacios. Ya me han hecho algunas sugerencias, me han llegado inquietudes”.

Elecciones en Mendoza

Cobos analizó las elecciones provinciales y el triunfo de Cambia Mendoza: “Teníamos varias cuestiones a favor. Primero que habíamos tenido un buen resultado en las primarias, pero había que consolidar el voto de Luis Petri que fue muy grande. En la medida que ese voto se mantuviera dentro de Cambia Mendoza, era un viento de cola para la fórmula”.

“El peronismo va a tener que pensar en la reconstrucción, a lo mejor a través de la conducción de su partido. Ha sacado un porcentaje muy bajo, el más bajo de la historia. Una tarea para el partido justicialista, que recupere su identidad, sus adherentes porque Mendoza siempre ha funcionado con alternancias”, señaló.

También mencionó el resultado de Omar de Marchi, quien “incrementó su caudal de voto, de 21% pasó a casi 30% y ahora tiene la responsabilidad de conducir esta oposición un tanto etérea en cuanto a sus componentes, porque hay un poco de pertenencia partidaria de otros espacios. Ojalá que entre todos pongamos lo que tengamos que poner y encontremos la forma de dialogar, de consensuar y de sacar a Mendoza adelante junto con el país”.

Elecciones nacionales

El exgobernador de la provincia opinó que “estamos cansados nosotros, me imagino la gente. Desde febrero, marzo que estamos con elecciones. Hay que replantearse todo esto”.

Y cerró: “Estamos confiados que vamos a repuntar, que vamos a estar en segunda vuelta, se están moviendo mucho Patricia (Bullrich) y (Luis) Petri y obviamente estamos mirando de cerca y acercando ideas para el debate, que puede ser definitorio”.

Escuchá la entrevista completa en MDZ Radio 105.5 FM