Carolina Píparo le abrió la puerta a un eventual diálogo con Roberto Baradel

Carolina Píparo admitió este domingo que no descarta un eventual diálogo con Roberto Baradel en caso de ser electa como gobernadora de la provincia de Buenos Aires en las elecciones generales del 22 de octubre.

"A mí también me encantaría no sentarme con Baradel. Nosotros queremos gobernar de cara a la gente. Si se tiene que sentar Barrionuevo, Baradel o el que sea para que la gente esté mejor, nos tendremos que sentar", sostuvo.

En diálogo por TN, la candidata de La Libertad Avanza puso algunas pautas de cómo debería darse esas conversaciones con el Secretario General del SUTEBA.

"(Debe ser) en una mesa más pública, no a espaldas de la gente. Yo el día que me tenga que sentar con Baradel, todo eso quiero que sea transmitido por YouTube y no que esté él como único actor", agregó.

"Si yo quiero mejorar la vida de los docentes y de los alumnos, me encantaría que Baradel me apoye", rápidamente añadió. Por otro lado, Piparo minimizó la reunión que mantuvo Javier Milei con el sindicalista Luis Barrionuevo.

"No lo conozco a Barrionuevo y tampoco escuché su apoyo", dijo al tiempo de remarcar la importancia de plantear reformas en el sistema laboral. "Me parece muy bien que acordemos en que el mercado laboral tal cual está, no funciona más. Es una discusión en que se van a tener que sentar los trabajadores, los políticos, los sindicalistas", cerró.

Además, la dirigente también defendió la elección de Salvador Baratta como ministro de Seguridad. La decisión tuvo controversia, ya que el efectivo retirado llegó a ser el número dos de la Policía Bonaerense durante el gobierno de Daniel Scioli. Además, ingresó a la política como parte del Frente Renovador de Sergio Massa.

"Salvador es una persona intachable. Y él siempre ha sido valorado, pero también ha sido desperdiciado, Hoy la policía está muy contenta porque sabe que él viene a honrarla, y los bonaerenses están muy tranquilos porque es una persona que sabe mucho de la provincia. La provincia de Buenos Aires es una selva y necesita a leones en serio, y Salvador lo es", concluyó.