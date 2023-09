Bocas de urna: qué dijo Rodolfo Suarez sobre la presencia de encuestadores en escuelas

El gobernador de Mendoza votó este domingo por la mañana en la escuela Arístides Villanueva del centro mendocino y dejó clara su postura sobre su gestión, su futuro y la tan mencionada "campaña sucia" que se dio en la previa de las elecciones generales en la provincia. Además, hizo referencia a la presencia de encuestadores a la salida de las escuelas para obtener bocas de urna, cosa prohibida por la ley.

"Son muy buenas las expectativas que tenemos. Estoy confiado en parte de lo que venimos haciendo estos últimos años en Mendoza, en la provincia. Tanto el anterior gobierno de Alfredo como el que me ha tocado llevar adelante a mí, fueron gobiernos y equipos serios, que sabemos dónde tenemos que ir, que Mendoza está bien administrada y que hemos pasado momentos difíciles con los mendocinos y las mendocinas por la discriminación que hemos tenido del Gobierno nacional, por pertenecer a un color político distinto, pero que llevamos muy bien el tema de la pandemia, las cuentas del Estado, el orden, los proyectos que hay y que eso se va a reflejar hoy día en las urnas", dijo el mandatario provincial tras votar.

"Además tenemos al mejor candidato que es Alfredo Cornejo, que tiene el mejor equipo, que sabemos hacia dónde hay que ir y seguramente con el cambio de Agentina, Mendoza va a estar en una posición muy buena para para crecer cuando la macroeconomía se acomode", agregó.

El gobernador esta mañana en la escuela que le toca emitir su voto en cada elección.

Sobre la transición hacia el final de su gestión, sumó: "Bueno, la transición la estamos trabajando en forma conjunta, absoluta y eso es muy bueno porque siempre hemos dicho, que me habrán escuchado muchas veces decir a mí que para que las cosas resulten, a un buen gobierno tiene que sucederle otro buen gobierno. Y así las cosas van cambiando en cualquier lugar del mundo y en cualquier territorio. Y eso es lo que tiene que pasar en la Argentina, a nivel nacional. Que haya buenos gobiernos y las cosas empiecen a cambiar".

Sobre la campaña sucia de la que se han quejado absolutamente todos los candidatos y frentes políticos en la previa de esta elección, analizó: "Realmente yo no recuerdo tener conocimiento de una campaña con esa cantidad de agravios en la provincia de Mendoza. Supongo que muchos se salieron del esquema de lo que somos los mendocinos, del respeto de la institucionalidad. Se han dicho muchas mentiras, hay cierta agrupación que ha trabajado al borde de la desesperación por el poder y es la de De Marchi con el rejunte ese que hicieron que realmente no tiene nada que ver con el modo mendocino".

"Las elecciones las vivo con mucha emoción. Pero les tengo que decir la verdad, con muchos nervios, porque se juega mucho también lo que hemos hecho estos años. Yo me he sentido muy acompañado por los mendocinos y las mendocinas, por eso he estado pidiendo que este día nos acompañen también para seguir estos cambios que están produciéndose en la provincia de Mendoza y quizás con un gobierno mejor, con otro buen gobierno. Así que bueno, es muy especial para mí", subrayó Suarez.

Sobre algunos acontecimientos sucedidos a la hora del comienzo de la elección respecto de la presencia de encuestadores en la puerta de las escuelas que entrevistaban a ciudadanos que acababan de emitir sufragio, dijo: "Tengo conocimiento de algunas encuestas que se están haciendo ya en la boca de urna, pero la verdad no sé quién las hace, están prohibidas. Nosotros no estamos haciendo absolutamente nada".

Y cerró diciendo: "A las 8:20 ya el 100% de las escuelas estaban funcionando. Ahora voy a comer con unos amigos y después me voy a la Casa de Gobierno a esperar los resultados. Son los últimos meses de gestión, hay que concentrarse en lo que está ocurriendo hoy, viene una Argentina de mucha incertidumbre, asique tenemos que estar preparados. No he pensado de ninguna manera en volver a ser gobernador".