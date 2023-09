Ramiro Marra: "Voy a festejar si Alfredo Cornejo pierde las elecciones"

Ramiro Marra, candidato a Jefe de Gobierno porteño de La Libertad Avanza, estuvo presente este domingo en la provincia de Mendoza. El libertario dio una charla con entrada libre y gratuita en la calle Garibaldi previo a las elecciones provinciales del próximo 24 de septiembre. En el marco de la campaña electoral, Marra habló con MDZ Radio 105.5 FM y expresó qué es lo que espera la nueva fuerza respecto a los resultados electorales en las urnas mendocinas y cómo se preparan para las generales nacionales.

En primera instancia, respecto a la presentación que realizó este domingo en la provincia y la postura que tiene en cuánto a los candidatos provinciales, sostuvo: "Vinimos a dar apoyo a toda la gente que está bancando a La Libertad Avanza, Mendoza fue una de las provincias donde mejor nos fue. Es real que me llevo bien con gente dentro de un espacio específico de la política mendocina, puedo decir que me gustaría que haya una renovación política como sucedió en Chaco. El partido demócrata y el partido libertario están dentro de la Alianza de la Unión Mendocina, creo que es muy valorable lo que está pasando con esa fuerza en Mendoza".

"No sé si Javier Milei festejaría la victoria de Omar De Marchi, pero seguramente festejaría si pierde Alfredo Cornejo. Yo te aseguro que voy a celebrar si pierde Cornejo, porque creo que tiene que haber una renovación en la política, no me gusta la gente que se cree dueña de una provincia, los dueños son ustedes los mendocinos", sentenció.

Alfredo Cornejo y Omar De Marchi.

Las propuestas de La Libertad Avanza de cara a las elecciones nacionales

El partido libertario ansía resultar electo en el gobierno nacional, para ello están reforzando las propuestas de campaña. "Nuestra estrategia es muy sencilla, defendemos ideas y propuestas e invitamos a todos los argentinos que quieren un país diferente a acompañarnos. Entendemos que somos el espacio político que va a sacar al kirchnerismo del gobierno nacional y eso nos entusiasma mucho", afirmó Ramiro Marra.

El candidato aseguró que "los medios de comunicación malinterpretaron nuestra propuesta de la dolarización. Nosotros tenemos cinco propuestas diferentes y estamos yendo hacia ese lado. Nunca se habló de que ese proceso iba a ser de la noche a la mañana, obviamente lleva un período de tiempo considerado. La propia economía es la que va a generar los dólares".

Javier Milei junto a Ramiro Marra.

"Además de las propuestas económicas, existe una cuestión institucional, otra de los valores y una sobre lo que está bien y lo que está mal. Estamos viendo apoyo por parte de muchas dirigencias políticas que nos están escuchando y están entendiendo que nuestras propuestas son las correctas", agregó.

La nueva fuerza se sustenta de contundentes propuestas que buscan ofrecer en su agenda gubernamental. "En nuestra agenda de gobierno no está el tema del aborto, lo que sí está es solucionar la pobreza y la inseguridad. Nos queremos enfocar en los problemas que tenemos los argentinos, en que no nos asesinen en la calle y que no nos maten de hambre como lo están haciendo estos gobiernos ineficientes que lo único que quieren es tener los terrenos débiles para que no podamos tener una mejor calidad de vida", concretó.

Por último, con miras a reflejar un positivismo dentro de los votantes libertarios, aseguró que "lo que se está viendo en las encuestas de opinión es que el partido de La Libertad Avanza está liderando, Sergio Massa está en segundo lugar y Juntos por el Cambio está en un cómodo tercer puesto. Estamos tratando de ganar en primera vuelta".

Escuchá la entrevista completa: