Maximiliano Pullaro: "Peor que con el kirchnerismo no nos puede ir"

(Enviado especial a Rosario, Santa Fe) Después de ganar una elección histórica en Santa Fe con más de un millón de votos, Maximiliano Pullaro se detuvo a pensar cómo será su gestión, en una Argentina con un nuevo Gobierno. "Al modelo Santa Fe le va a convenir que gane Patricia Bullrich", señaló en una entrevista con MDZ, y otros medios gráficos. Además, indicó que espera que esta victoria le pueda servir para "fortalecer la estrategia de cara a la nacional".

"De Javier Milei no sé nada, no sé qué va a hacer", afirmó el gobernador electo y señaló: "Peor que con el kirchnerismo no nos puede ir". "Este año, gobernando un peronista no nos han mandado fuerzas federales con el problema que hemos tenido en Rosario", dijo el exministro de seguridad de Miguel Lifschitz.

- ¿Qué hablaron con Patricia después del triunfo?

- Simplemente me saludó, estaba muy contenta por el triunfo de Santa Fe. Esperamos que esto también sirva para que Juntos con el Cambio pueda fortalecer la estrategia de cara al 22 de octubre y poder ganar la elección para entrar en segunda vuelta o ganar en primera vuelta.

- ¿Pudiste hablar con Gerardo Morales?

- Me escribió Morales temprano y nos intercambiamos algunos mensajes.

Patricia Bullrich se subió al triunfo de Pullaro en Santa Fe. Crédito: Prensa Bullrich

- ¿Y qué representó que no haya venido?

- No, no, en realidad no debía haber podido, pero estaba su colaborador más cercano. Tuvo problemas con el avión, pero tengo buena relación con Gerardo. Y con toda la dirigencia de Juntos por el Cambio. Quien no vino es porque no pudo, no porque no haya querido. Estuvo también Carolina (Losada), estuvo Luis Naidenoff. Digo, hubo mucha representación nacional y a nosotros nos enaltece.

Maximiliano Pullaro sobre un eventual gobierno de Javier Milei

- ¿Cómo te preparás vos para gobernar en caso de que Milei sea presidente?

- Yo espero que Patricia Bullrich sea presidenta y con este espaldarazo que le damos de Santa Fe tal vez se empiecen a observar más los valores y los principios de Junto por el Cambio en el orden nacional. Esperamos aportar a eso.

- ¿Cuál va a ser la estrategia para pedir el voto a Bullrich, donde vos ganaste con el 58% de los votos, pero Milei también ganó en la nacional?

- Nosotros vamos a trabajar y Patricia Bullrich va a ganar la provincia de Santa Fe, porque nosotros vamos a motivar y salir a hablar con los santafesinos. Al modelo Santa Fe le va a convenir que gane Patricia Bullrich.

- ¿Por qué?

- Porque compartimos principios, valores en el programa de gobierno de Santa Fe. Yo sé lo que va a hacer Patricia Bullrich en seguridad, cuáles son sus compromisos. Santa Fe es una provincia que necesita fortalecer el desarrollo productivo y fortalecer el sistema de seguridad pública. Lo de Milei no lo sé, no sé qué es lo que va a hacer. Desde ese lugar vamos a salir a trabajar, entendiendo que lo que más le conviene a la provincia de Santa Fe, a nuestro criterio, es que gane Juntos por el Cambio. Para Pullaro es preferible que gobierne Javier Milei antes que Sergio Massa. Crédito: NA

- ¿Milei es un salto a vacío en la lucha contra el narcotráfico?

- Nosotros tenemos muy claro, y queremos gobernar con Patricia, pero vamos a gobernar con quien esté. No vamos a echar culpas, no vamos a ser un gobierno como el de Perotti que no tomaba ningún problema. Yo me aguanto gobernar con quien gane las elecciones pero para serte honesto con Patricia Bullrich va a ser más fácil para resolver los problemas de los autoresesinos porque coincidimos en materia productiva y en materia de seguridad.

El impacto de la victoria radical en Juntos por el Cambio

- Juntos por el Cambio ya tiene seguras ocho provincias que va a gobernar a partir del día de diciembre: ¿Imaginás una liga de gobernadores potente de todos ustedes, pase lo que pase en la elección presidencial?

- La verdad que me cuesta a mí imaginar escenarios que van más allá de mi provincia. Yo soy un dirigente formado acá y que no tuvo recorrido nacional. Con lo cual, voy a estar ocupado de los temas de acá, de Santa Fe. Y obviamente vamos a tener una agenda nacional, pero que va a ser la defensa de nuestra provincia, de los intereses de acá. Nuestra provincia es la más perjudicada en el orden nacional, que le aporta más del doble al orden nacional de lo que vuelve. Aportamos el 13,6% de todos los recursos del año pasado. Nación tiene que de alguna manera entender que a Santa Fe hay que fortalecerla.

- ¿Crees que esto le va a dar impulso también a Martín Lousteau, que estaba golpeado después de perder la interna porteña?

- Bueno, Martín Lousteau es el líder de nuestro espacio político en el orden nacional. Es para mí una de las personas más inteligentes y la mente más brillante que tiene la República Argentina. Ganar o perder una elección no te saca o no te mueve de ese lugar con lo cual espero poder con esto aportar al fortalecimiento de Evolución Radical en el orden nacional, que tiene que ver con una línea de la Unión Cívica Radical que pretende renovar nuestro partido pero fundamentalmente tiene el desafío de gestionar. La victoria del radicalismo fue histórica en toda la provincia. Crédito: Télam

- ¿Qué representa Evolución Radical dentro de la UCR?

- En nuestra generación que lidera Martín Lousateau hay un cambio de paradigma. El radicalismo siempre fue un partido más parlamentario que ejecutivo, desde que termina el Gobierno de Alfonsín. Tenía buenos legisladores, pero no tenía el hambre de la disputa de poder. Creo que nuestra generación demuestra que además de ser buenos legisladores, nuestro objetivo es gestionar y gestionar bien el Estado. Y bueno, eso esperamos que pueda, con nuestro triunfo en Santa Fe, esperamos que pueda aportar a eso.

El Gobierno de Maximiliano Pullaro en Santa Fe

- Vas a tener las dos cámaras del Congreso provincial a tu favor: ¿Cuáles van a ser las primeras leyes que vas a mandar?

- Bueno, van a ser de seguridad, de educación. Hoy no tenemos una ley de educación en la provincia. Nosotros necesitamos, primero, mejorar los niveles de inseguridad. Para eso tenemos que golpear fuertemente al crimen organizado, pero además tenemos que ordenar a nuestra policía y ordenar la cárcel, el servicio penitenciario. Para eso también necesitamos normas. En segundo término, hay un retroceso en la calidad educativa muy importante, con lo cual tenemos que trabajar con mucha energía.

- ¿Santa Fe necesita una reforma constitucional o pensás impulsarla?

- Sí la necesita, no pienso impulsarla desde el Ejecutivo. Los problemas urgentes son seguridad, educación y producción. Esto es fortalecer el sistema productivo, mejorar el sistema de seguridad pública, los índices y los niveles de inseguridad. Si surge ahora que hay mayoría legislativa y se sanciona una reforma constitucional, el Poder Ejecutivo va a acompañar, pero cómo Gobierno no vamos a perder un minuto, al menos en los dos primeros años, porque tenemos problemas urgentes.

- ¿Te comunicaste con Omar Perotti?

- Tuvimos una buena charla con el gobernador. Quedamos que los próximos días vamos a hablar. Posiblemente vayan nuestros equipos técnicos a charlar con quien el gobernador designe. Y vamos a hacer una transición súper ordenada, con mucho respeto, entendiendo que quien toma las decisiones hasta el 10 de diciembre es Omar Perotti.