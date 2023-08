Qué dijo Jorge Macri sobre la foto de unidad del PRO con Mauricio Macri

Jorge Macri brindó una entrevista televisiva este lunes y allí se refirió a la selfie de unidad que logró con los principales referentes del PRO de cara al cierre de su campaña a las PASO. Cabe destacar que el precandidato a jefe de Gobierno por la Ciudad de Buenos Aires consiguió mostrarse con los dos precandidatos de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, y también con el ex presidente Mauricio Macri.

"No es solo una foto, no hubo que forzarla. Rescato el apoyo de todos los referentes del PRO", aseguró el ex intendente de Vicente López por LN+. En este sentido, el dirigente enmarcó la postal como "una decisión política que ratifica" su elección para representar al partido fundado por Mauricio Macri en el distrito porteño.

"Hay dos gestos en esa foto: una decisión de defender 16 años de gestión y continuar por ese camino. Y que el domingo vamos a estar unidos, y al día siguiente vamos a seguir estando unidos", añadió.

Así fue la imagen de unidad que realizó el PRO en apoyo a Jorge Macri

Por otro lado, el actual ministro de Gobierno de Larreta destacó el ingreso de Roberto García Moritán a su equipo luego de que el legislador por Republicanos Unidos renunciara a su postulación.

"Él no se bajó de ningún lado, se sumó a nuestro proyecto en función de las coincidencias que teníamos. Hay un nivel de sintonía muy interesante. No es un loteo, es sumar a los mejores. Roberto tiene mucho para sumar", expresó al tiempo de agregar que su primo "ayudó mucho" para que se concrete el acuerdo.

"Si el resultado del domingo no es contundente a favor de un cambio, todo lo que venga va a ser peor. Por eso, la única manera de que el país tenga un norte es que haya un mensaje claro el domingo en las urnas respecto de que vamos en otro sentido", concluyó.