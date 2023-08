María Eugenia Vidal habló de su apoyo a Horacio Rodríguez Larreta, el rol de Mauricio Macri y cómo palpita las elecciones

María Eugenia Vidal, diputada nacional y exgobernadora de la provincia de la provincia de Buenos Aires, palpita las elecciones nacionales PASO que se llevarán adelante este domingo 13 de agosto. La dirigente del PRO dialogó con MDZ y se refirió a su decisión de apoyar a Horacio Rodríguez Larreta en la interna de Juntos por el Cambio. En ese sentido, evitó polemizar tras la postura que adoptó el expresidente Mauricio Macri respecto a la inclinación de Vidal hacia el ala larretista. En lo que refiere a Mendoza, también manifestó su respaldo a Alfredo Cornejo y aseguró que Omar De Marchi "no es del PRO".

- A días de las elecciones PASO, ¿cómo se prepara personalmente María Eugenia Vidal?

- La verdad es que con mucha expectativa. La elección para mí es siempre un motivo de celebración. Que los argentinos -justo este año que estamos cumpliendo 40 años de democracia- vayamos a elegir siempre es un motivo de celebración. Voy con mis hijos a votar, me preparo el domingo y almuerzo con mi familia. Además, no solo la posibilidad de elegir, sino hacerlo en un momento tan difícil de la Argentina, donde necesitamos cambiar. Necesitamos salir de esta situación de intranquilidad, incertidumbre, angustia y tristeza. Por momentos nos sentimos como en la rueda del hámster, que estamos siempre en el mismo lugar a pesar de que nos esforzamos. Y creo que el domingo hay una enorme oportunidad de que los argentinos se expresen y digan "queremos cambiar". En mi caso, queremos cambiar con Horacio Rodríguez Larreta porque creemos que es quien más capacitado está para liderar ese cambio.

- ¿Qué le dice la frase "a todo o nada"?

- Es un slogan de campaña de Patricia (Bullrich) y creo que seguramente ella lo va a poder explicar mejor que yo...

- Recientemente usted se pronunció a favor de Rodríguez Larreta y esto generó ruido interno en filas de Juntos por el cambio. ¿Cómo lo toma al día de hoy?

- Yo siento que me expreso en libertad. En la libertad que cada uno de nosotros tiene en democracia para decir su voto en una competencia con dos candidatos del PRO. Siendo parte del PRO desde hace más de 20 años, sentí la necesidad de hacerlo. Quise ser honesta con los argentinos para que supieran dónde estaba parada, sin especular. Y eso es todo. No es ni más ni menos que eso: estar expresándome a favor de alguien a quien conozco hace más de 27 años y que hemos trabajado juntos. Conozco su capacidad desde hace mucho tiempo. Lo vi al lado de Mauricio (Macri) en los ocho años de la Ciudad, cuando hizo grandes transformaciones y lo vi después continuarlas él como jefe de gobierno durante ocho años. Creo que la experiencia de haber gobernado a millones de personas es importante para el desafío que tiene la Argentina. Horacio, además, es una persona muy metódica, ordenada y que trabaja desde las 06:00 hasta muy tarde. Y eso necesitamos: un presidente que trabaje, que haga y que crea mucho más en el hacer que en el decir en los discursos o en las expresiones altisonantes... Que crea en el diálogo y que el cambio no solamente es necesario, sino que tiene que ser para siempre. Y para eso se requiere una mayoría social sólida. Por todo eso es que lo acompaño y lo voto.

- ¿Usted piensa que Patricia Bullrich se excede en el "decir"?

- Yo no hago calificaciones sobre Patricia. Somos parte de un mismo espacio. Creo que ella tiene mucha legitimidad y se ha ganado su lugar para ser candidata de Juntos por el Cambio. Pero sí expreso que, para este momento de la Argentina, Horacio es mejor para liderar el proceso.

- Que desde el lado de Patricia Bullrich digan que "son dos votos" -en referencia a usted y a Facundo Manes-, ¿le parece un golpe bajo o una cuestión de la política?

- Yo hace muchos años que digo que el voto es de cada ciudadano. No hay un dirigente que tiene una valijita de votos que lleva de un lado para otro. Los argentinos ni cuando te eligen te dan un cheque en blanco, ni cuando no lo hacen se equivocan. Ellos son dueños de su voto. Por eso es tan importante que el domingo vayan a votar, porque el domingo la política se calla y los argentinos hablan.

- Hablemos de Mauricio Macri.. ¿Cómo se encuentra su relación actualmente?

- Tengo una relación con Mauricio desde hace más de 20 años. Es una relación en la que hemos atravesado crisis, dificultades, desafíos y hemos crecido juntos. Eso no lo cambia una declaración pública o un desacuerdo. Así que, para mí, la relación está siempre, atravesando un desacuerdo -que él ha hecho público-, pero nada más que eso.

- Pareciera que a veces la estrategia es dejar un mensaje de que el próximo gobierno de Juntos por el Cambio hará que las cosas que durante los cuatro años de Mauricio Macri no se pudieron hacer por una cuestión de "gobernabilidad". Sin embargo, la figura de Macri sigue siendo incuestionable, pese a que ustedes quieren mostrar que se harán cosas que antes no. Siguen volviendo a Mauricio Macri como gurú espiritual o gurú político del espacio...

- Creo que, por lo menos en mi caso, nunca puse en duda el lugar de Mauricio ni lo relevante que es para Juntos por el Cambio. El fue el fundador y es una persona que, para mí y para cualquiera que sea elegido presidente, ya sea Patricia o Horacio, es clave por su experiencia. También creo que la Argentina que viene no sólo necesita un liderazgo, sino un equipo muy fuerte de dirigentes que trabajen en conjunto. Es imposible pensar en una transformación de la Argentina con cualquiera de los dos que sea elegido sin pensar, por ejemplo, en un Gobierno de Mendoza con Alfredo Cornejo o en un intendente como Ulpiano Suarez (Ciudad de Mendoza). ¿Y por qué lo digo? Porque el cambio se hace en todo el país. No solo alcanza con un presidente.

Se necesitan intendentes y gobernadores comprometidos, mayoría en ambas cámaras... Nosotros sufrimos con Mauricio Macri lo que es no tener mayoría legislativa para hacer los cambios profundos. Entonces, necesitamos a mucha gente comprometida. Cuando hablamos de Juntos por el Cambio, no son el PRO mismo o tres personas: son miles de dirigentes que trabajan todos los días y que quieren empujar una transformación. A mí me tocó recorrer toda la Argentina y he visto personas muy valiosas (...) No se trata solo de la figura del presidente, se trata de un equipo.

- ¿Cómo imagina el día después de las PASO, tanto para Juntos por el Cambio como para la economía argentina?

- El día después, lamentablemente, va a ser igual o peor de lo que estamos viviendo hoy porque desde hace un año Sergio Massa es ministro de Economía, con un presidente que se corrió de su lugar, una vicepresidenta que lo apoya, mayoría en ambas cámaras y -aún así- no logra hacer ningún cambio. ¿Por qué vamos a pensar que lo va a hacer a partir del 14 de agosto o que lo va a hacer a partir del 10 de diciembre? Sí desde que asumió como ministro aumentó 100% la inflación y tenemos más de 2 millones de pobres desde diciembre de 2019, si tenemos trabajadores formales pobres, si cada vez que vamos al supermercado no sabemos cuánto vamos a gastar. Y eso Massa en el último año, no lo pudo mejorar. ¿Por qué vamos a pensar que va a ser distinto? Si los socios, los pensamientos y los candidatos son los mismos, ¿qué es lo que va a cambiar? Vamos a tener los mismos resultados.

- El conurbano bonaerense define elección. Ha sido así hace muchos años. Cómo exgobernadora, ¿cuál es su percepción en la actualidad?

- Creo que la provincia de Buenos Aires nos va a acompañar como nos acompañó en tres de las últimas cuatro elecciones. No es verdad que la provincia de Buenos Aires sea un bastión kirchnerista inexpugnable. No es verdad. Los bonaerenses, ya en el 2021, volvieron a decirnos que sí y en el 2019 sacamos más votos que en el 2015. Entonces, nos van a volver a acompañar. Estoy seguro de eso.

- ¿Y cree que puede haber algún tipo de salida de la polarización entre Juntos por el Cambio-Unión por la Patria y que la gente se incline por un candidato del otro tercio que queda, como lo es Javier Milei?

- Eso lo vamos a ver el domingo. Yo creo que los bonaerenses saben que el único equipo que puede enfrentar de verdad al kirchnerismo y que puede cambiar la provincia está en Juntos por el Cambio.

- Respecto al ausentismo, ¿tiene algún tipo de temor al voto en blanco o que la gente no quiera involucrarse en la política?

- Yo entiendo que muchos argentinos estén enojados, angustiados y hartos de la política. Pero también creo que las cosas se cambian alzando la voz. Ojalá vayan a votar todos el domingo. María Eugenia Vidal, acompañada por el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez.

- En lo que refiera a Mendoza, ¿cómo ve la campaña de Alfredo Cornejo, a poco tiempo de que se realicen las elecciones provinciales?

- Creo que, igual que en el caso de Horacio, Alfredo tiene resultados para mostrar tanto cuando él fue gobernador como en este gobierno que hizo Rody Suárez. La gestión, el haber hecho y el haber trabajado es la mejor manera de presentarse a la sociedad. Así que confío en que Alfredo va a ser elegido de la misma manera que confío en que Horacio va a ser elegido este domingo.

- ¿Cuándo fue la última vez que habló con Omar De Marchi, que también es parte del PRO, considerando la rispideces por su salida de Cambia Mendoza?

- Omar no es parte del PRO. Está compitiendo fuera de juntos por el cambio. Y hace mucho tiempo que no hablo con él. Desde un poco antes que tomara su decisión, que por supuesto no comparto.

¿En la Cámara de Diputados tampoco?

- No.

- ¿Qué opina de la irrupción del mendocino Luis Petri -que integra la fórmula de Patricia Bullrich- como dirigente de renovación en Cambia Mendoza?

- Me parece muy positivo que el radicalismo tenga protagonismo en ambas fórmulas. Gerardo Morales, con Horacio, ha tenido una excelente gestión en Jujuy. Es otro gobernador que puede mostrar resultados. Yo estuve en Jujuy. Vi el litio y vi el trabajo que hizo con las organizaciones sociales, terminando con el dominio de Milagro Sala y el sometimiento de muchas personas pobres que habían sido rehenes en la provincia. Y me parece muy bien que surjan nuevos liderazgos como el de Luis. Creo que ese es el camino de. Cuando yo hablo de Juntos por el cambio como un equipo con muchos dirigentes valiosos -con aquellos que tienen experiencia y los que empiezan a crecer- hablo de esto.

- ¿Considera que tanto la figura de Luis Petri como la de Ulpiano Suarez están trayendo una renovación de Juntos por el Cambio en Mendoza y que Alfredo Cornejo esté perdiendo quizás?

- Yo no creo que haya que haya un dilema entre renovación y experiencia. Es muy bueno tener las dos cosas. Me parece bueno que nuevos dirigentes surjan y que crezcan, como en el caso Ulpiano o el de Luis. Nuestro adversario no está ahí, está en el kirchnerismo. Nuestra pelea es contra el kirchnerismo y contra cualquiera que quiera serle funcional. Juntos por el Cambio va a estar unido a partir del 13 de agosto, dando esa pelea, que es la que hay que dar.

- Mencionó previamente a los fundadores de Juntos por el Cambio. Ernesto Sanz se pronunció fuertemente a favor de Patricia Bullrich. ¿Ha conversado con él al respecto?

- Tiene todo el derecho del mundo a expresarse. Ernesto es una persona que yo valoro mucho, con la que tengo muy buena relación y, me parece, que tiene toda la libertad de decir a quién apoya, como la tengo yo o la tenemos todos.