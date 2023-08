Jorge Macri busca la primera vuelta y Ramiro Marra meterse como sea en un balotaje

Jorge Macri sabe que las chances de asumir en diciembre como jefe de Gobierno son altas, concretas, están cerca y es difícil que no suceda, pero nadie quiere dejar nada liberado al azar. Del otro extremo, el kirchnerismo sabe que probablemente haga una elección muy mala con muchas posibilidades de quedar tercero detrás del fenómeno de Javier Milei, encarnado por Ramiro Marra, que no hizo una gran elección en las PASO y busca posicionarse para ingresar aunque sea por la puerta chica al balotaje: votos no válidos, indecisos y la brecha con el segundo, el proyecto de Macri para evitar la segunda vuelta.

El espacio de Javier Milei busca el batacazo pírrico que se puede dar en país y es casi imposible que se dé en CABA. La constitución porteña, a diferencia del país, exige 50% y no 40% y distancia de diez puntos, por lo que si fuera nacional, Jorge Macri sería presidente pero en la Ciudad se vería obligado a una segunda vuelta. Así entonces, el espacio liberal busca quedarse con votos radicales, independientes y anti sistema para convertir el 12.9% de Ramiro Marra en un balotaje y dejar tercero al kirchnerismo, algo que hoy parece casi imposible.

Candidatos. Ramiro Marra y Eugenio Cassieles.

Martín Lousteau encontró en Madrid el lugar para reflexionar sobre la elección, sabe que hubo una dosis de votos kirchneristas que buscaron apoyarlo en su nuevo intento de gobernar la Ciudad. El trabajo de Emiliano Yacobitti y Enrique Nosiglia no tuvo el efecto esperado y no se logró el objetivo. La interna fue fue feroz, pero el ex ministro de Economía pudo digerir su derrota y ahora deberá colaborar para que Macri sea jefe de Gobierno.

Ayer hubo una reunión política importante con cúpula radical y de Jorge Macri, donde se acordaron los pasos venideros y hasta ahora la fumata es blanca. Ayer se acordó la foto que harán juntos la semana que viene, Lousteau acompañará al ministro de Gobierno en una recorrida y sellarán las paces tras las PASO que dejaron cicatrices en ambos frentes.

Los equipos de la Ciudad saben que la distancia con el segundo es amplia y se agranda o sostiene todas las semanas, no encontraron en las mediciones hasta ahora una serie de cuatro días donde la intención de voto no se amplíe o sostenga. Hay incluso un número que pone a Macri a más de veinte puntos del segundo, lo que demuestra la falla de un sistema que obliga segunda vuelta cuando la sociedad ya eligió. Marra tuvo reuniones con personas vinculadas al radicalismo y buscan votos en todos los espacios.

Recorrida. Jorge Macri y Clara Muzzio.

En datos, Juntos por el Cambio con 55.6% de los votos quedó a 43 puntos de Ramiro Marra y a 33,7 de Leandro Santoro. En cualquier otro distrito, la elección estaría definida. El debate interno es el siguiente: los votos blancos, nulos no válidos achican el padrón, sólo se cuentan votos efectivos, por ende si un candidato obtiene el 45% en las PASO, en realidad es 50% de las generales. En ese escenario, el equipo de Macri tiene como objetivo único, primario y primordial, evitar la hemorragia de votos radicales.

Algún armador porteño de amplia trayectoria en campañas sugirió ayer en Café Tabac: "Marra está equivocado, lo que necesita es esencialmente vaciar la izquierda que es anti sistema y lo puede llevar a 18 o 19 puntos para seguir creciendo, los macristas con macristas, no los vas a convencer de nada, por eso sacó menos de quince puntos, están pensando mal, tienen que ir a buscar los anti sistema, izquierda y dudosos, no los que votan el mismo espacio hace quince años y están contentos".

Leandro Santoro y Ramiro Marra tienen un problema: pescar en la misma laguna suele traer problemas entre pescadores y pocos pescados de resultado. Ambos precisan seducir radicales, independientes y progresistas para soñar con achicar la distancia con Jorge Macri y meterse en una segunda vuelta, algo onírico en el escenario actual. Desafío. Leandro Santoro busca el voto independiente.

El desafío para ambos es que Macri sumó votos independientes de Roberto García Moritan que terminaron por definir la interna. Los votos, que no eran muchos, se volcaron para Juntos por el Cambio y eran independientes. El empresario conversó el tema con Mauricio y Jorge Macri, lo debatieron y resolvieron que se sume. Habrá Desarrollo Económico y gestión para Moritan, quien capta voto nuevo, joven, independiente y achica grieta interna.

Otro que se subió temprano al coelctivo de Jorge Macri fue Waldo Wolff, quien desembarcó hace casi dos años y militó la causa desde temprano. Quieren que sea ministro de Seguridad, algunos dicen que ya se lo ofreció el propio Macri. Lo cierto es que Wolff apostó por el espacio y es vaso comunicante con el votante duro de Juntos por el Cambio y con Javier Milei, quien al hablar de Wolff aclara: "Wolff no es casta".

Eugenio Cassieles y Ramiro Marra, ambos con militancia peronista en la figura de Roberto Lavagna, deberán ampliar sus reuniones con dirigentes del PJ porteño que puedan aportar votos y fiscalización. Cassielles cuenta con amplia experiencia por haber trabajado en las campañas de Eduardo Duhalde y por Consenso Federal de Lavagna en 2019. Desembarcó en el bloque de la Libertad Avanza y ahora deberá recurrir a su vieja pasión para buscar apoyo peronista y meterse en una segunda vuelta. Lo mismo con Marra, quien sostiene buenos vínculos con algunos peronistas de cuando fuera candidato a senador por Lavagna en 2019, todo es relevante ahora para evitar la primera vuelta de Macri.

Así entonces, Javier Milei deberá reforzar apariciones en la Ciudad si busca gobernarla a través de Marra. Las cartas están echadas, Juntos por el Cambio se encamina a retener el distrito que vio nacer al espacio, en Café Tabac, veinte años atrás, con Mauricio Macri.