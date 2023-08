Ingeniero asesinado: Mariano Barbieri y su relación con el espacio de Javier Milei

Mariano Barbieri, el hombre que fue asesinado por un celular en el barrio de Palermo, fue fiscal de mesa de Javier Milei en las elecciones PASO. Así lo confirmó Ramiro Marra vía Twitter: "Pensar que Mariano, el joven asesinado en Palermo, fue fiscal por nuestras ideas nos da muchas más fuerza para seguir adelante". Marra acompañó el tuit con una foto que Mariano había posteado en sus redes en donde decía: "Fiscalizando. Democracia y ciudadanía siempre".

"Me rompe el alma, pero no me quita fuerzas. Todo el apoyo a su familia en este difícil momento", cerró la publicación el candidato a jefe de Gobierno. Por parte de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel también despidió al ingeniero Mariano Barbieri: "Ayer a la noche en la zona supuestamente más segura de la ciudad fue asesinado Mariano Barbieri por un delincuente. Una plaza sin luz, nada de policía y una gestión q maquilla los problemas. Mis condolencias a su familia y el agradecimiento a Mariano por su apoyo y sacrificio. @JMilei".

En otro tuit, Marra aprovechó para golpear al gobierno y cuestionar sus políticas de seguridad: "Tantos años poniendo los derechos de los delincuentes por sobre las víctimas, tantos años permitiendo que los criminales salgan de las cárceles como si nada. Los delincuentes no temen delinquir, por eso lo hacen. Vamos a terminar con esto, el que las hace las paga", y acompañó la publicación con un posteó que había hecho Mariano en el 2021 vía facebook.

Publicación de Mariano Barbieri. Fuente: Facebook Mariano Barbieri

Carolina Piparo también lamentó el fallecimiento: "'No me quiero morir' dijo Mariano antes de caer desplomado. Mientras muchos políticos, fiscales y jueces siguen justificando el delito, los honestos son asesinados por un celular. Hora de dejar atrás esos discursos culposos y buenistas. Mano dura para estos criminales".

Patricia Bullrich despidió a Mariano "Nuevamente el dolor. Mariano tenía 42 años, una vida, una mujer y un hijo de 4 meses. Todo eso se lo arrebató anoche alguien para robarle el celular. Vamos a mejorar la seguridad en todo el país para que esto no suceda más. Es una obligación moral cuidar a las familias argentinas".

Mariano había sido padre hace pocos meses. Foto: Redes

Desde que se dio a conocer que Mariano Barbieri acompañaba el partido, usuarios de Twitter referentes libertarios, empezaron a organizar una colecta de dinero en apoyo a la familia, ya que Mariano había sido padre hace apenas unos meses.

Durante la noche del miércoles, Mariano sufrió un robo, pero el delito terminó en asesinato, cuando el ladrón le apuñaló un cuchillo en el pecho. Agonizando, Mariano entró a una heladería buscando ayuda, pero no resistió.