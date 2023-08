Mario Grinman: "Argentina necesita cambios estructurales, tenemos problemas de casi 80 años"

Argentina se encuentra atravesando un momento económico y social complejo, en un año con marcado tinte electoral que genera aún mayor incertidumbre respecto de lo que puede llegar a pasar a partir de diciembre.

Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, analizó en MDZ Radio: “Los problemas y los panoramas complejos son estructurales en Argentina, ya forman parte de nuestra vida diaria”.

Sobre los tres candidatos presidenciales, opinó que, si bien tienen “visiones distintas”, al menos “nos llevan una tranquilidad de que con ninguno de los tres vamos a ir a un modelo de gobierno chavista”.

“Los tres son pro mercado y nosotros apoyamos a los mercados y tenemos la absoluta convicción de que el país para salir adelante necesita del sector privado como la única herramienta posible para generar riqueza y fuentes de trabajo, para tener un país normal donde la gente pueda trabajar y, con su sueldo, vivir tranquilamente”, expresó.

En Sonría lo Estamos Filmando, también analizó la posible incorporación de Argentina al BRICS: “Nosotros desde la Cámara reafirmamos nuestro posicionamiento del modelo occidental, de la libertad, la democracia”, indicó aunque remarcó que “necesitamos comercializar con todo el mundo. Comercializar no significa abrazar ideas”.

Respecto del clima electoral que se vive, aseguró que “toda elección genera una expectativa positiva. Y la Argentina necesita cambios estructurales, porque los problemas que tenemos son estructurales históricos que tienen casi 80 años. Hay que cambiar el modelo; no podemos seguir con este modelo que lo único que ha traído es atraso, pobreza, marginación y violencia. Hay que cambiar a un modelo donde se respete la Constitución. Y la Constitución establece muy bien cuáles son nuestros deberes, nuestros derechos, nuestras obligaciones. Hay una minoría ruidosa, que toma las calles, no deja trabajar y eso está penado por la ley”.

“Uno anhela que el próximo gobierno haga los cambios que hay que hacer, porque si eso no ocurre nuestro país va a seguir siendo todos los días un poquito más decadente”, insistió Grinman y agregó: “Demasiados años de gobiernos populistas que lo único que hicieron fue hacer creer a la población que se puede vivir sin estudiar ni trabajar. Han embrutecido a gran parte de la población y ese es el problema de la Argentina”.

“Lo que hizo grande a nuestro país fue el trabajo, fundamentalmente de los inmigrantes que vinieron a educarse, a trabajar en un país que les abrió las puertas. Hay que volver a generar esa mística, del trabajo, de la educación, del respeto por los valores, por las leyes y, sobre todo, la meritocracia”, opinó.

Y cerró: “Los cambios no van a ser fáciles, no van a ser inmediatos, van a llevar tiempo pero hay que hacerlos. Argentina es un país que teniendo todo no tiene nada”.