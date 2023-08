Ramiro Marra aclaró sus polémicos dichos sobre el INCAA: "La idea no es dejar a nadie sin trabajo"

Ramiro Marra quedó en el centro de la polémica esta semana tras advertir que La Libertad Avanza cerrará el INCAA en caso de acceder a la presidencia. Este domingo, el representante del espacio de Javier Milei salió a explicar su planteo y aseguró que en ningún caso piensa en "dejar a nadie sin trabajo".

"Cuando planteamos todas estas propuestas que pueden sorprender es porque estamos haciendo un cambio de época, un cambio de ciclo. Queremos ir para otro lado. Y ahí es cuando generan ruido esos titulares", sostuvo Marra en diálogo por Radio Con Vos.

El candidato a jefe de Gobierno porteño por La Libertad Avanza puso el eje en el manejo del Estado respecto de los organismos públicos y argumentó que su mirada está enfocada en "bajar el gasto político y todos los gastos innecesarios" que no correspondan al Estado.

"Muchas veces lo que pasó en los últimos años fue que se empezaron a estatizar cosas y pensar que el eje siempre pasaba por parte de los gobiernos, cuando no es así", consideró.

Respecto a la reacción que tuvo contra el ente público no estatal, aclaró que su frase no apuntó al despido de sus trabajadores. "Muchas veces son titulares que hay que después ver en detalle cómo se va a ir implementando. La idea no es dejar a nadie sin trabajo, ni a nadie con la posibilidad de crecimiento y desarrollo. Las propuestas se plantean en términos generales y después las vamos a ir presentando de manera más detallada", explicó.

Sin embargo, Marra decidió no responder por las afirmaciones de Milei, quien puso en duda la continuidad de otras instituciones públicas como la Televisión Pública y Télam.

"No quiero llevar la discusión hacia el tema de lo que pasó esta semana con las declaraciones y todo lo que se planteó. Nosotros estamos preocupados por otro tema, no por los que más tienen, sino por los que menos tienen", cerró.