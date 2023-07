La enredada historia detrás del acuerdo con Ampros que hoy ratificó el Senado

El conflicto entre el gobierno y Ampros está lejos de solucionarse. Desde el Ejecutivo desactivaron el paro de hoy dictando la conciliación obligatoria pero los profesionales de la salud votaron en contra del aumento salarial que les ofrecieron. Ayer la secretaria General de Ampros, Claudia Iturbe, denunció que los médicos ya no le creen al gobernador porque no se han cumplido los acuerdos que se firmaron en los últimos meses. Como reacción inmediata, el oficialismo convocó a una sesión especial en el Senado y ratificó un acuerdo paritario que se rubricó en marzo pero no se confirmaba. Finalmente se aprobó por unanimidad.

"No gestionan nada", cuestionó Iturbe y dio a entender que desde el sindicato tuvieron que comunicarse con los legisladores para que se ratificara el convenio firmado el 22 de marzo. "El Gobierno no lo quería homologar", agregó.

En realidad, el decreto de Rodolfo Suarez homologando ese acuerdo paritario recién se firmó el 1 de junio. Es decir, más de dos meses pasaron entre la firma del Acta Acuerdo en la mesa paritaria y el decreto de homologación. Y un mes más para que ese decreto se ratificara en la Legislatura ya que recién el 3 de julio el Ejecutivo remitió el expediente a la Casa de las Leyes.

Por esas demoras los residentes seguían esperando mejoras en su situación laboral y eso explica en parte el descontento que los profesionales de la salud expresaron al rechazar la última propuesta de aumento. “En las bases sobre todo se resaltó la desprolijidad del Gobierno. No trajo cumplimiento de actas anteriores. La verdad es que los profesionales no le creen al Gobierno que vayan a cumplir y eso es lo que se ha notado”, manifestó el jueves Iturbe al comunicar que se había impuesto el rechazo a la propuesta de aumento por 1.074 votos contra 982.

La reacción del oficialismo fue instantánea. Por un lado se dispuso la conciliación obligatoria para desactivar el paro de actividades convocado por Ampros para este viernes. Por el otro se convocó a una sesión especial para ratificar el acuerdo que llevaba más de un mes cajoneado.