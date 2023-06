La sorpresiva reacción de Javier Milei a la inclusión de José Luis Espert a Juntos por el Cambio

Tras la inclusión del diputado de Avanza Libertad, José Luis Espert, a Juntos por el Cambio, el precandidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, destacó que "él decidió estar con la casta". Esto se da en el marco del cierre de alianzas del 14 de junio y el cierre de listas con fecha en el 24.

El economista expresó en diálogo con Radio Continental que "no comparto lo de Espert. Hemos visto como utilizan a los liberales de cortina para agredir a otros liberales. Los terminan usando y los relegan de todo lugar destacado. Ya se fagocitaron a otros".

"No es una decisión que yo tomaría. Juntos por el Cambio es un rejunte de personas que lo único que les importa es llegar al poder para tener cargos y no para transformar a la Argentina. Cualquier estructura que contenga a los radicales, a la Coalición Cívica y el ala blanda del PRO, kirchneristas de buenos modales, está condenada al fracaso. Nunca sería parte de algo así", agregó.

Iniciamos un camino común por la lucha de la libertad para recuperar la Argentina. Ustedes y nosotros. Juntos.@PatoBullrich @horaciorlarreta @proargentina pic.twitter.com/jSmaNdBklG — José Luis Espert (@jlespert) June 8, 2023

Respecto a su relación laboral-política del pasado, Milei señaló: "Él ha sido un factor determinante en la elección de mi estilo y en la forma de encarar el análisis económico con crudeza. Trato de aislar el afecto que se generó con el Espert economista y prefiero dejar de lado a su versión política. Él decide estar con la casta".

En torno a la discusión de Juntos por el Cambio sobre la inclusión del gobernador cordobés Juan Schiaretti, el liberal apuntó: "Lo que he visto pasar es confirmar lo que siempre dije. Estos tipos de frentes son heterogéneos y están condenados al fracaso. Hay q ver qué problemática de la Argentina están discutiendo. ¿La inseguridad? ¿La inflación? ¿Los problemas del mercado laboral? No les importa, se están matando por cargos. Eso te demuestra que no les importa la gente. Arman estructuras políticas para llegar al poder.

"Estoy de acuerdo con Bullrich. Lo que hace Larreta le permite mejorar la performance al kirchnerismo. Lo único que persigue JxC es buscar como dañar y hacen muchos enjuagues. Unos son chorros directos y otros de guantes blancos", sentenció.