Encienden las alarmas ante un posible intento de fuga de Walter Bento y su familia

A través de diferentes oficios, el fiscal Dante Vega solicitó que se tomen los recaudos necesarios para evitar que el juez federal Walter Bento y su familia se fuguen del país. La preocupación se disparó luego de que se tomara conocimiento de que el magistrado, suspendido en sus funciones por sospechas de corrupción, tramitó pasaportes españoles junto a su esposa y sus hijos.

En concreto, Vega y la fiscal María Gloria André pusieron en conocimiento de esta situación al Tribunal Oral Federal 2 y solicitaron acciones para evitar que el pasaporte les sea entregado.

"Habiendo tomado conocimiento de que los imputados Walter Ricardo Bento, Marta Isabel Boiza, Nahuel Agustín Bento y Luciano Ezequiel Bento habrían gestionado ante el Consulado de España en esta ciudad sus respectivos pasaportes, solicitamos informe al mencionado consulado a los fines que estime corresponder que el 4 de mayo del 2021 el juez federal Eduardo ariel Puigdéngolas ordenó la "prohibición de salir del país y la retención de los documentos de viaje", remarcan.

A raíz de ello, el Tribunal Oral Federal N°2 puso en conocimiento al Consulado de España respecto a la prohibición de salir del país que pesa sobre Bento, su mujer y sus hijos Nahuel y Luciano.

Al parecer, los trámites comenzaron en el mes de febrero, algo llamativo debido al contexto judicial. Bento está procesado por los delitos de asociación ilícita en concurso real con el delito de cohecho pasivo en calidad de autor, enriquecimiento ilícito, en concurso real con el delito de lavado de activos de origen delictivo, prevaricato, falsedad ideológica y abuso de autoridad en calidad de autor. A su esposa e hijos los acusan de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

"Evidentemente está planeando la fuga", remarcan con suspicacia fuentes judiciales que sospechan que con pasaportes europeos aumenta la posibilidad de que puedan salir del país.

Lo que no se sabe a ciencia cierta es si los pasaportes aún no han sido entregados y eso es lo que se está pidiendo que informe el Consulado. Pero la situación es compleja porque, como el Consulado español es soberano, no pueden prohibirle que le de esa documentación a la familia Bento. En todo caso, debería mediar Cancillería lo cual torna el trámite aún más complejo.

Bento quedó suspendido en sus funciones como juez el miércoles de la semana pasada, cuando el Consejo de la Magistratura votó por unanimidad que se lo someta a un juicio político. Paralelamente, el 26 de julio inicia el juicio oral que lo tiene como principal acusado.

El jury de enjuiciamiento debería expedirse sobre la causa antes de fin de año y si se lo llega a destituir perdería los fueros y podría quedar detenido.