Suarez se sorprendió con la candidatura de Massa y vaticinó un triunfo de Juntos por el Cambio en las PASO

Este sábado cierran las listas y todos los frentes definen los movimientos estratégicos de cara a las próximas elecciones PASO del 13 de agosto. De las sorpresas en las candidaturas a nivel nacional para presidente y vice, a las listas de precandidatos a diputados nacionales por Mendoza. El oficialismo local designó a Lisandro Nieri y presentaron, desde el comité de la UCR, a quienes acompañarán al exministro de Hacienda de Mendoza: Patricia Giménez, Víctor Ibáñez, Hebe Vázquez Viera y Roberto Ríos, del Parlasur.

A su vez, en su discurso, Suarez fue efusivo e indicó que Mendoza es una provincia discriminada por el Gobierno nacional que "busca seguir gobernando" mostrándose sorprendido con la elección de Massa como candidato a presidente del peronismo. Luego ratificó esas declaraciones en diálogo con los medios de comunicación: "Resulta extraño para la política que un ministro de Economía con una inflación arriba del 100% sea el candidato a presidente. Es cosa que pasa en la Argentina y resulta extraño. No tengo conocimiento quien influyó en esa decisión. La verdad que me he enterado como ustedes por la prensa y sin ningún tipo de información, creo que ha sorprendido a la propia gente del partido oficialista que está gobernando. No puedo emitir opinión sobre eso".

Sobre la influencia en Juntos por el Cambio respecto de la candidatura de Massa, contestó: "Nosotros en Juntos por el Cambio, como bien se dijo en la conferencia de prensa, tenemos dos candidatos muy competitivos. No sé qué habrá pasado con Manes (terminó bajándose) pero lo que sabemos ahora es que ya se han anunciado Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Los dos son muy competitivos, muy calificados ambos. Nosotros por eso llevamos una lista de unidad aquí en la provincia de Mendoza y confiamos en eso".

Respecto a si es diferente para la oposición competir contra Wado de Pedro o contra Massa, analizó: "En Argentina no tienen que seguir los mismos, tiene que haber un cambio y bueno, el cambio somos nosotros. Para llegar a realizar los cambios hay que gobernar, hay que acceder al poder, desde ahí se hacen los cambios y por eso hay que ganar, sea quien sea el contrincante, por decirlo de alguna manera. Lo importante es tener confianza en los propios equipos que tiene Juntos por el Cambio, tener confianza en las primarias, que va a ser una competencia en la cual el que gane irá a la general y que pierde acompañará, con sus equipos también, y ahí creo que se va a demostrar la madurez institucional de esta coalición que hemos formado para gobernar la Argentina en los próximos años".

Y agregó: "A Massa siempre se lo mencionaba como uno de los posibles candidatos. Me sorprendió que después que se anunciaran otras candidaturas, como la de Wado de Pedro y la de Scioli, de repente se ha producido ese cambio. Creo que ustedes tienen la misma curiosidad que tengo yo, que yo no se las puedo allanar en este momento, pero algo pasó ahí".

Al final fue consultado sobre si la decisión de Massa afectará a la gestión nacional con el doble rol que tendrá ahora el ministro de Economía como candidato y funcionario. "No creo que afecte, ya está afectada la situación económica del país, la padecemos todos, eso es una realidad", finalizó diciendo el gobernador de Mendoza desde el comité de la UCR esta mañana.