Wado de Pedro oficializó su candidatura: "Quiero ser tu presidente"

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, ratificó su deseo de postularse a la jefatura de Estado en un video a través de la red social Twitter.



"Quiero ser Presidente, el Presidente de todas las familias argentinas", dijo De Pedro, quien añadió que está dispuesto a afrontar "problemas urgentes" como "la deuda irresponsable que nos dejaron, el drama de la inflación y una pobreza inaceptable".

Amo profundamente a mi país.

Es necesario volver a representar y defender al país federal.

Recuperemos la esperanza y el orgullo de ser argentinos.

Quiero ser tu presidente, el presidente de todas las familias argentinas. pic.twitter.com/MpGfhrUT09 — Wado de Pedro uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@wadodecorrido) June 22, 2023

En el spot, el funcionario evitó además revelar quién sería su compañero de fórmula, en medio de la expectativa por la participación en un eventual binomio del gobernador saliente de Tucumán, Juan Manzur.



El dirigente planteó que Argentina "tiene desafíos económicos y sociales que requieren de mucha convicción, coraje y firmeza en la decisión para enfrentarlos y resolverlos", y abogó por "proteger los derechos conquistados, cuidar nuestros recursos naturales y defender la democracia que tanto representa para mí y para todos y todas".



Y prosiguió: "Quiero una Argentina de progreso, sí, pero sobre todo una Argentina de crecimiento compartido".



Para De Pedro "es necesario volver a representar y defender a nuestro país federal, trabajar como lo hice estos años para desarrollar el potencial que tienen nuestras provincias, pensando sobre todo en el arraigo, la cultura y la fuerza del interior".



Por eso llamó a "recuperar la esperanza y el orgullo de ser argentinos, que nadie nos diga que somos una sociedad fracasada; tenemos que recuperar la ilusión y la confianza en nosotros mismos", subrayó.



De Pedro dijo que "ama profundamente" al país y que "va a dar el paso" de ser precandidato para que "otros y otras también se animen".



"El país necesita de esta energía renovadora y de un nuevo sueño eren el que creer", sostuvo, y añadió: "Sé que no será un trabajo fácil, pero si de algo puedo dar fe en mi vida es que nunca tuve las cosas fáciles".



El funcionario remarcó: "Me voy a esforzar como nadie y como siempre lo he hecho, vamos a poner todo y más también. Tenemos que volver a representar la grandeza de este país junto a todas las personas que acompañen este sueño. Quiero ser presidente de todas las familias argentinas".



Antes de la difusión de ese video, De Pedro había visitado la sede de la Unión Industrial Argentina (UIA), en Avenida de Mayo 1147, desde donde abogó por "fortalecer el modelo industrial argentino".



El funcionario indicó ante los medios presentes, entre ellos Télam, que con los empresarios -encabezados por Daniel Funes de Rioja- dialogó sobre las "oportunidades de industrializar que hay en Argentina y sobre los recursos naturales", además de "desarrollar en cada una de las provincias un acuerdo para que, con industrias fuertes, tengamos una Argentina fuerte y con trabajadores fuertes".



Indicó que también conversó con los empresarios acerca del "rol de las pymes, que exportan hoy 13.500 millones de dólares".



Para De Pedro, "el potencial que tienen las pymes en Argentina no tiene techo; las pymes pueden exportar muchísimo más, agregando valor", dijo, e instó a "invertir fuertemente en ciencia y tecnología" para alcanzar ese objetivo.



Del encuentro participaron dirigentes de la cúpula de la UIA como Funes de Rioja, presidente de la entidad, y Martín Cabrales, entre otros.



Tras la reunión en la UIA, De Pedro encabezaba un encuentro con dirigentes de la CGT en la sede que el Sindicato de Camioneros tiene en la calle José María Moreno al 1200.