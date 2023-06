Giro en la Ruta del dinero K: el pedido de un fiscal contra Leonardo Fariña

Un fiscal pidió la detención del "arrepentido" Leonardo Fariña para que termine de cumplir lo que resta de su condena a 3 años y 6 meses de prisión, pena que quedó firme en la causa por lavado de dinero en la que se lo juzgó junto al empresario Lázaro Báez, entre otros en la causa denominada Ruta del dinero K.



La defensa del condenado "imputado colaborador" pidió, por su parte, que Fariña no vuelva a la cárcel y a cambio ofreció realizar donaciones a hogares y centros comunitarios, en compensación por el tiempo que resta para que pueda pedir la libertad condicional, calculado en tres meses y diez días.



En un dictamen entregado este miércoles al Tribunal Oral Federal 4, el fiscal Abel Córdoba consideró que "se agotaron las posibilidades de revisión" luego de la sentencia del 28 de febrero último, en la cual la Cámara Federal de Casación confirmó la condena.



Según el cómputo realizado por el Tribunal, a Fariña le restan un año, 5 meses y 10 días de prisión efectiva, ya que cumplió dos años y 20 días en prisión preventiva antes de ser excarcelado.



"Como se expuso en el caso en estudio pesa una condena de 3 años y 6 meses de prisión de la cual restan cumplir 1 año, 5 meses y 10 días", detalló la fiscalía.



Por esa razón, pidió al Tribunal que "se arbitren los medios necesarios para proceder a la detención de Jorge Leonardo Fariña, a fin de hacer efectiva la sanción penal de 3 años y 6 meses impuesta oportunamente" por el delito de "lavado de activos agravado".



Además, evaluó Córdoba, "no existen recursos pendientes a realizar respecto de la situación procesal de Jorge Leonardo Fariña. Es decir que se agotaron las posibilidades de revisión de la condena".



"Por lo tanto, estimamos que resulta menester hacer efectiva la sanción penal impuesta por lo que resulta necesario arbitrar los medios conducentes para proceder a la aprehensión de Jorge Leonardo Fariña de inmediato", agregó.



La fiscalía pidió al Tribunal que "se proceda a la detención del nombrado a los fines del cumplimiento de la pena impuesta por la Sala IV de la Cámara federal de Casación Penal".



Por su parte, la defensa del "arrepentido" interpretó que a Leonardo Fariña le faltan tres meses y diez días de cárcel para poder pedir y acceder al beneficio de una libertad condicional.



Por eso recordó que cuando confirmó la condena, la Sala IV de la Casación Federal, sostuvo que, “no es posible soslayar que para los tipos penales que tienen prevista una pena de prisión de efectivo cumplimiento, también el legislador ha contemplado la posibilidad de la sustitución de la prisión por trabajo para la comunidad no remunerado cuando la pena privativa de libertad, al momento de la sentencia definitiva, no sea mayor de seis meses de efectivo cumplimiento".

Leonardo Fariña ya cumplió parte de su condena. Foto: Noticias Argentinas

Casación aludió en esa sentencia a la "inconveniencia –por razones de reinserción social- de una ejecución intra muros de una pena de corta duración cuando, en las particulares circunstancias del caso y con el nuevo cómputo a efectuarse ante la determinación de la pena aquí propuesta, el interesado se encontraría próximo a cumplir con el requisito temporal" para acceder a ese beneficio, recordó la defensa.



Por ello el abogado Mariano Di Giuseppe pidió al TOF4 que se le permita a Leonardo Fariña "realizar donaciones en especies o en dinero" a un geriátrico de La Plata donde su padre paso sus últimos años de vida y ofreció la donación de alimentos y vestimenta al Patronato de Liberados y a la Dirección Nacional de Protección a Testigos e Imputados, dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.



Estos planteos deberán ser resueltos por el Tribunal integrado ahora por los jueces Néstor Costabel, Jorge Gorini y María Gabriela López Iñiguez, estos dos últimos como subrogantes ya que son titulares en otros Tribunales Orales.



En abril de 2016, Fariña declaró como arrepentido ante el juez que llevaba la causa, Sebastián Casanello, y el fiscal Guillermo Marijuán.



Cuando llegó la etapa de juicio oral, sus dichos fueron valorados a la hora de una reducción de condena, fijada en 5 años por el TOF4 pero que luego Casación redujo a 3 años y medio.



En agosto próximo, Fariña será sometido a otro juicio oral en una causa que también tramitó en el juzgado de Casanello, por supuesto lavado de dinero de los Báez en una maniobra de compraventa de un campo, "El Entrevero", en Uruguay.