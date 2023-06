Tras las PASO: el sorpresivo papel que podría tener Luis Petri, según Julio Cobos

El diputado nacional, exgobernador y exvicepresidente de la Nación, Julio Cobos, dialogó con MDZ Radio y se refirió a la performance electoral de Luis Petri, quien este domingo obtuvo un 39,22% de los votos en la interna correspondiente al frente Cambia Mendoza, donde se impuso el senador nacional Alfredo Cornejo con el 60,78%. Cobos, que desde un principio trabajó en la campaña y hasta fue una pieza clave al colocar a Patricia Giménez como vicegobernadora en la lista Mendocinos por el Futuro, reveló que -a partir de lo ocurrido- Petri no irá por un cargo en el equipo provincial ni en el Congreso y hasta deslizó que puede ser una figura vicepresidenciable.

"Yo lo que puedo decir es que Luis no va a ser ni ministro de Cornejo ni legislador nacional. Él va a seguir trabajando para ser candidato a gobernador de acá a cuatro años. Y sí, es muy probable que a lo mejor sea convocado a nivel ministerial nacional, en el caso que nuestro espacio -con cualquiera de los candidatos- llegue", comentó Cobos.

Y agregó de forma sorpresiva: "Es más, me animo a decir que su figura también puede ser vicepresidenciable por la trayectoria que ha tenido en en la Cámara de Diputados y -me lo dicen varios legisladores- por la impronta que dejó como legislador. O sea, es una figura de relieve nacional. Y, si no, se quedará en Mendoza. La participación en el gobierno de Cornejo la va a tener a través de sus legisladores, que veremos cuántos entran. Va a seguir trabajando y recorriendo la provincia como dijo que lo iba a hacer cuando terminó su mandato como diputado y que no quería ocupar ningún cargo porque quería llegar desde el llano a competir por la Gobernación de Mendoza".

Hebe casado, candidata a vicegobernadora en la fórmula de Cornejo, dijo este último lunes en una entrevista a MDZ Radio que "Luis Petri ha sido muy buen legislador nacional y quizás integre las listas". En ese sentido, Cobos respondió de forma categórica que "Casado puede decir que se lo va a ofrecer. Yo lo que puedo decir es que no va a aceptar".

Patricia Bullrich, Alfredo Cornejo, Luis Petri y Rodolfo Suarez.

En tanto, sobre el desempeño de Petri -que cosechó 165,265 votos a nivel provincial, opinó: "Digamos que fue un ganador perdiendo. Lo importante de ser candidato a gobernador es la convicción. Es querer serlo, sostenerse y no supeditar la candidatura a que si otro se presenta, si viene alguien o si hay un arreglo. Eso es lo que mantuvo Luis y tuvo muchas cosas en contra que le jugaban permanentemente. 'Lo que quiere Luis es ser legislador nacional y está jugando. Quiere un cargo', decían. La verdad es que, si vamos al caso, a Luis no lo apoyó ni el Gobierno, ni la estructura partidaria, ni los intendentes, ni los legisladores -por lo menos el 90%-, ni los candidatos presidenciales que vinieron en una y otra oportunidad a apoyar solo a Alfredo Cornejo cuando teníamos dos precandidatos".

"Creo que también es un mensaje para nuestro partido, donde son muy pocos los que se animan a ir trazando una alternativa hacia adelante. Y creo que Luis ha marcado el camino que se puede hacer. Seguir conviviendo, obviamente, pero marcando las diferencias y matices que son necesarias cuando no se está de acuerdo con ciertas cosas dentro de nuestro espacio", cerró Cobos.