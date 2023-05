Al ritmo de Queen: el bizarro spot de campaña de Martín Tetaz

El diputado nacional radical Martín Tetaz publicó un bizarro spot de campaña en miras de las elecciones, en las cuales se especula que participará como precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Allí, se lo puede ver al legislador y economista de Juntos por el Cambio presentar a "Martín Tetaz Virtual (MTV", una versión de sí mismo con la que el 24 de mayo -vía streaming- denunciará "los resultados de 40 años de peronismo en el Conurbano".

"Les presentó a Martin Tetaz Virtual (M.T.V.) que protagonizará la segunda temporada del Grand Conurba, denunciando los resultados de 40 años de peronismo en el conurbano. El 24/5, 19?hs M.T.V. explicará cómo eliminar la inflación, por streaming y redes", aseguró el diputado al publicar el video, que contiene una reversión musical de la canción Another One Bites the Dust del legendario grupo británico de rock, Queen.

El 24/5, 19hs M.T.V. explicará cómo eliminar la inflación, por streaming y redes#inflacion #GrandConurba — Martin Tetaz (@martintetaz) May 8, 2023

"Si no llegás a fin de mes y te come la inflación. Imprimen pesos sin parar. ¡Maldita corrupción! ¿Ves? Esto no cambia más. Es tiempo de progresar. Entonces tenés que votar a uno que sepa de verdad. Ahí viene Martín Tetaz. Él ya sabe qué hacer. No hay chamuyos acá. Ahí viene Martín Tetaz", dice la canción.

Y sigue: "¡Basta de improvisación! Que estos tipos no vuelvan más. La pandemia fue un horror. No la supieron manejar. Viven inventando excusas y se olvidan de gobernar. ¿Estás contento? ¿Los volvés a votar? Basta de lo mismo de siempre. Argentina merece más. Ahí viene Martín Tetaz".

"Él labura por vos. Para eso estudió. Ahí viene Martín Tetaz. Basta de los cortes de luz y en los super pagar de más. Ahí viene Martín Tetaz", cierra.