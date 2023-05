Boleta Única: ante el porcentaje de votos nulos, Rodolfo Suarez confesó que se analizan cambios

El gobernador Rodolfo Suarez elogió al sistema de votación con Boleta Única, que debutó este último domingo 30 de abril en las elecciones PASO municipales desdobladas en siete departamentos. No obstante, ante el alto porcentaje de votos nulo, el mandatario provincial reconoció este jueves que con la Junta Electoral se evalúa la posibilidad de "cambiar un poco el diseño de la boleta dentro del marco de la ley para que sea aún más clara para la gente".

Según puede apreciarse en las estadísticas del escrutinio provisorio, en el caso de las comunas de San Rafael y Maipú, el voto nulo rondó el 8% del total de votos. En Santa Rosa, San Carlos, Tunuyán y Lavalle fue de entre 4% y 5%. En el único territorio donde el porcentaje fue menor fue en La Paz con 2,82%

Suarez dialogó con la prensa tras la inauguración de una Estación Elevadora de Líquidos Cloacales en el Este provincial y manifestó sobre esta situación: "Creo que es un gran avance institucional que se pedía mucho en Mendoza. Probablemente haya que ajustar algunas cuestiones para evitar el porcentaje de voto nulo que fue mayor a la otra (2021). Pero también hay mucho voto nulo de gente que ha ido y, digámoslo de alguna manera, no ha votado. Pero bueno, estamos trabajando ahora con la Junta Electoral para ver si podemos, a lo mejor, cambiar un poco el diseño de la boleta dentro del marco de la ley para que sea aún más clara para la gente".

Para el jefe de Estado provincial, la recepción de la Boleta Única dejó un saldo positivo: "En general de la población hemos recibido un buen retorno en cuanto a que dicen que ha sido fácil, ágil y rápido. Creo que es bueno, hay que ir aprendiendo a votar con esta Boleta Única".

En las elecciones a gobernador desdobladas en las PASO de 2019 -donde votó toda la provincia- el porcentaje de voto nulo fue de 2% y en las generales, en septiembre de ese año, llegó a apenas 1,34%. En las legislativas de noviembre 2021, los últimos comicios con boleta tradicional en Mendoza, fue de 2,11%

Este domingo fue el debut de boleta única en Mendoza.

El domingo por la tarde, una vez finalizado el horario para votar, el ministro de Gobierno Víctor Ibañez respaldó el uso de la Boleta Única. "Es una muy buena noticia el debut de la Boleta Única en Mendoza. Vamos a seguir en la tarea de capacitación", sostuvo. "El próximo desafío será la elección primaria de los departamentos que no han desdoblado, programada para el 11 de junio. El debut ha sido realmente un muy buen debut de la boleta única. Para el elector es mucho más sencillo votar con esto, mucho más rápido, mucho más ágil, más transparente", comentó el funcionario

Y sumó: "No hemos detectado ninguna irregularidad. Los fiscales nos dijeron que no habían inconvenientes. No hemos tenido ningún caso que genere un alerta".