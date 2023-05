El dato que resaltó Fernán Quirós y que le sirve de consuelo tras bajar su candidatura

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, se despidió de la candidatura a jefe de Gobierno porteño mediante una carta a su electorado. Destacó el acuerdo de elección dentro del PRO basado en la expresión mayoritaria a través de encuestas aunque "no sean perfectos". A modo de consuelo, el expostulante a gobernar la Ciudad de Buenos Aires señaló su "potencialidad muy auspiciosa" en comparación con la intención de voto consolidada del ministro de Gobierno, Jorge Macri.

"A lo largo de todo este tiempo trabajé incansablemente para construir un estilo de hacer política que me permitiera aportarle a la sociedad lo que aprendí a lo largo de mi vida. Un estilo con mis principios y valores: solidaridad, cooperación, empatía, profesionalismo, entrega y palabra", comienza el texto.

Asimismo, se afirmó en su cuidado a las personas y en la convicción de funcionario público que ello contrae. Determinó la importancia de que el PRO siga gobernando la Ciudad y la ductilidad requerida en que vaya un sólo candidato del partido. "La sociedad se merecía un proceso de elección del precandidato del PRO que sea respetuoso, sin personalismos y sobre todo basado en la expresión mayoritaria de la sociedad a través de los instrumentos que tenemos a la mano, aunque no sean perfectos", sumó.

El candidato del PRO para jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Quirós comunicó: "Como les comunicó Horacio, Jorge tiene en las encuestas tomadas una intención de voto muy consolidada y yo una potencialidad muy auspiciosa. En consecuencia, llegamos a un acuerdo político que nos permitiera cumplir los objetivos del párrafo precedente priorizando la unidad del espacio. Confío en el liderazgo de Horacio y en la determinación de Jorge para seguir mejorando la calidad de vida de los argentinos y los porteños".

"Esta armonía entre lo que pienso, siento y hago, me hace transitar estos caminos complejos en paz y haber sido capaz de mantener mis ideales. Para esta decisión me ayudó mucho el aliento que me dieron y las recomendaciones de que este proceso no cambie mi esencia", sentenció para luego agradecerle a su equipo de campaña.