Wado de Pedro se prueba el traje de precandidato a la espera del OK de Cristina Kirchner

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, mantuvo una reunión con integrantes del bloque de senadores del Frente de Todos, con el objetivo de informar sobre el avance del Plan de Desarrollo Federal que se fue organizando en todos los territorios provinciales.



El encuentro se realizó durante más de dos horas en el despacho que ocupa la bancada oficialista, ubicado en el segundo piso del Palacio Legislativo.



De Pedro fue recibido por el jefe del interbloque, el formoseño José Mayans, y por la titular del bloque de Unidad Ciudadana, la bonaerense Juliana Di Tullio.



Además, estuvieron otros integrantes de la bancada del Frente de Todos, como los neuquinos Oscar Parrilli y Silvia Sapag; el chubutense Carlos Linares; los chaqueños Antonio Rodas y María Inés Pilatti; el riojano Ricardo Guerra; el misionero Maurice Closs y el porteño Mariano Recalde.





Además, asistieron la formoseña María Teresa González; los fueguinos María Eugenia Duré y Matías Rodríguez; el santafesino Marcelo Lewandowski; los salteños Nora Giménez y Sergio Leavy; los santiagueños José Neder y Claudia Abdala de Zamora; la santacruceña María Ianni y el secretario parlamentario del Senado, Marcelo Fuentes.



"Wado" de Pedro presentó el "Plan de Desarrollo Federal" acompañado por el secretario de Interior, José Lepere, y por la subsecretaria de Políticas para el Desarrollo con Equidad Regional de la cartera nacional, Paula Español.



Según se informó oficialmente, De Pedro explicó los alcances del proyecto de desarrollo federal y pidió a los senadores que dieran su opinión al respecto y que comentaran cuáles son las obras públicas prioritarias y estratégicas para cada una de las provincias.

Me reuní con el bloque @Senadores_Todos para presentar los puntos centrales de los Aportes para el Desarrollo Federal de la Argentina, una iniciativa de obras claves para nuestro país que trabajamos con las y los gobernadores, junto a empresarios y productores. pic.twitter.com/1wRrY9f7T7 — Wado de Pedro uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@wadodecorrido) May 3, 2023



El ministro detalló que los "aportes para el desarrollo federal" surgen de un abordaje realizado con todos los gobernadores y fue trabajado además junto con las diversas cámaras empresarias en distintos foros.



"Es la visión que tenemos de la Argentina y la visión que tenemos para desarrollar esa Argentina federal, que sólo puede lograrse si resolvemos deudas históricas con el interior", apuntó.



Explicó que se diseñó "un método distinto" y que "primero se discutió con qué tiene que ver el federalismo en la Argentina, cómo se hace, cuál es la definición para nosotros".



"Y allí consensuamos que el federalismo tiene que ver con la generación de empleo. Si no hay empleo, si no hay trabajo y si no hay oportunidad de crecimiento en el interior de la Argentina, el federalismo es meramente formal", remarcó.



De Pedro expuso sobre las obras de infraestructura para el desarrollo productivo y el desarrollo de las cadenas de valor de cada una de las provincias y economías regionales.