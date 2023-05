Qué dijo Wado de Pedro sobre la posibilidad de ser candidato a presidente

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, aseguró hoy que se siente "preparado" para afrontar una postulación presidencial en caso de que le toque ese espacio en el armado del Frente de Todos.

"Sé que voy a ser parte" de la oferta electoral, señaló el funcionario nacional, aunque todavía no está definido cuál será ese espacio, y agregó: "Si me toca y me acompañan, me siento preparado".

En declaraciones radiales, consultado sobre su eventual postulación, señaló que piensa "generalmente en términos colectivos", pero aclaró: "La verdad que desde que el espacio empezó a pensar en candidaturas y caras nuevas, cuando se pensó en el trasvasamiento generacional y Cristina Kirchner dijo que no iba a ser candidata, que era necesario que las nuevas generaciones tomen la posta, dije: ‘Quiero ser parte de una generación que piense soluciones diferentes a los problemas de los argentinos’".

"Sé que voy a ser parte. No soy de las personas que soñaron con ser algo, siempre soñé con que la Argentina funciones, quiero que esa felicidad que tuve puedan tenerla otros y otras", subrayó el ministro del Interior.

Además, se refirió a medidas que podría adoptar en caso de tener la posibilidad de impulsarlas a nivel nacional consideró que sería "lo más lógico" que la capital del país esté en el norte.

"El norte porque el Pacífico es el océano por excelencia del comercio mundial y sería interesante volver a ese norte que se relaciona con el resto de la región", resaltó De Pedro.

Y agregó: "Aprovecharía los recursos naturales, litio, gas, agua, madera, alimentos, petróleo, con todo eso haría un gran acuerdo productivo y nacional -continuó-. No me gustaría que argentina vuelva a ser un escenario done las potencias se pelean acá. Me gustaría unir a la dirigencia argentina y que nos sentemos y podamos negociar con las potencias lo mejor para la argentina".