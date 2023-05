Larreta en campaña: "Hay que atestar de gendarmes las zonas tomadas por los narcos"

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y precandidato a presidente de la Nación del PRO, Horacio Rodríguez Larreta, estuvo en suelo mendocino este último fin de semana, donde se lo vio cercano -nuevamente- al precandidato a gobernador de la Unión Cívica Radical (UCR), Alfredo Cornejo. El alcalde porteño busca afianzar su armado territorial en la provincia, luego de haberse distanciado de Omar De Marchi, quien fue su armador político antes de que se distanciaran producto del portazo del lujanino en el frente Cambia Mendoza. En diálogo con MDZ, Rodríguez Larreta habló de sus ejes de campaña en lo que refiere a lo local y dio precisiones sobre su visión en materia de seguridad, reparto de fondos y desarrollo productivo, entre otras cuestiones.

-Falta cada vez menos para las elecciones, ¿cómo te vas preparando en lo personal?

-Me preparo haciendo lo que hice en Mendoza: escuchando. Tuvimos una reunión buenísima con representantes de la producción en toda la provincia y de todos los sectores. La verdad es que dediqué gran parte de la reunión a escuchar, aprender y preguntar para entender la realidad de cada lugar. Argentina es un país muy diverso y estoy convencido de que hay que volver a ser un país federal y para eso hay que conocerlo. Y estoy dedicando mucho tiempo a eso.

- El armado en las provincias en general, ¿se está dando como lo venías planeando?

- Tenemos buena presencia y representación en todos lados. Sí valoro mucho la construcción territorial. Apoyar en todo el país a nuestros candidatos a gobernador, intendentes, diputados...

- ¿Qué hará Horacio Rodríguez Larreta si le piden liberar los fondos de Portezuelo del Viento -USD 1.023 millones-, destinados a obras hídricas, pero que Alfredo Cornejo, en el caso de ser electo gobernador, quiere invertir en otras cuestiones?

- Creo en el federalismo, que supone que son la provincia y su Gobierno los que tienen que definir dónde están sus prioridades. Cuando yo sea presidente me voy a sentar con Alfredo Cornejo para ver cuáles son las prioridades de los mendocinos y asignar los recursos en función de lo que digan los propios mendocinos y no de una idea mía desde Capital

Horacio Rodríguez Larreta, en plena campaña.

- Con parte de ese dinero se quiere construir El Baqueano...

- Sí, pero esa decisión es de los mendocinos. Terminemos con el país centralista que construyeron Néstor Kirchner y Cristina Kirchner.

- En lo que respecta a retenciones, ¿cómo te manejarías con la exportación de vinos y productos regionales?

- Lo he dicho. Voy a eliminar las retenciones a las economías regionales. Son más de 200 productos a lo largo de todo el país. Retención 0% el 10 de diciembre. Sería una de las muchas primeras medidas de gobierno. Hoy el mundo necesita alimentos, producto de la guerra. Vamos a aprovechar eso e impulsar la exportación de alimentos argentinos. No solamente vino, sino olivas, que es una producción importante en la provincia.

- ¿Qué has recabado sobre el otro tipo de producción que se puede ver en Mendoza?

- He recabado que los múltiples tipos de cambio, la brecha, el cepo, el dólar soja y toda esa maraña de complicaciones atenta contra la inversión y la producción. Hay que liberar las fuerzas productivas y a los que toman empleos para que puedan hacer explotar su capacidad.

- Coparticipación. ¿Se puede rediscutir alguna cláusula según la eficiencia de cada provincia?

- Hay que rediscutirla.

- ¿Y cómo lo va a hacer Horacio Rodríguez Larreta?

- Lo dice la última reforma constitucional. Se modificó hace más de 25 años y todavía no se cumple. Vamos a rediscutirla para volver a hacer de la Argentina un país federal y que sean las provincias las que decidan su modelo de desarrollo y las prioridades de sus obras. Horacio Rodríguez Larreta busca afianzarse en Mendoza. Foto: Maximiliano Ríos / MDZ.

- En materia de Seguridad, ¿hace falta la intervención de las fuerzas federales en territorios provinciales?

- Depende. En algunos lugares sí, como en Rosario que está tomado por la droga. Para eso están las fuerzas federales. Hay algunas zonas del Conurbano de la provincia de Buenos Aires que son un desastre. En la provincia de Córdoba está avanzando. Después está todo el problema de la toma de tierras en Río Negro y Neuquén por parte de los pseudomapuches. Lo que yo propongo es que el Ejército se ocupe de garantizar la soberanía en las fronteras y que eso permita a los gendarmes a ocuparse de las zonas más calientes para atestar de Gendarmería a esas zonas tomadas por los narcos.

- ¿Cómo tomás las críticas del oficialismo en las que se dice que "Horacio Rodríguez Larreta no puede controlar un piquete en la Ciudad de Buenos Aires y quiere controlar Rosario"?

- Es una chicana. No se puede comparar. Los piquetes los tendrían que controlar ellos (el kirchnerismo). ¿Sabés cómo se soluciona el 10 de diciembre? Les sacás a los intermediarios los planes sociales. Juan Grabois no da más planes sociales. Con eso se acaba el poder de presión a la gente para ir a las marchas. Con eso bajaría muchísimo el nivel de manifestaciones.

- ¿Qué pasa si en Mendoza gana la Gobernación Omar De Marchi? ¿Cuál sería tu reacción? ¿Considerarías darle un lugar en el Gabinete a Alfredo Cornejo?

- A Alfredo Cornejo lo respeto y valoro muchísimo. Está en carrera para ser precandidato a gobernador y es quién está mejor posicionado. Es el precandidato de Juntos por el Cambio en la provincia y a quien yo apoyo.

- ¿Pero has pensado en otro escenario?

- Yo ya lo dije: cuando sea presidente voy a dialogar con todos aquellos elegidos por la gente. Hay muchas provincias donde ya se votó y los candidatos que ganaron no son de mi partido. Voy a respetar la voluntad democrática.

Hoy estuve recorriendo Mendoza junto a @alfredocornejo, @rodysuarez, @UlpianoSuarez y @soledad_acunia. Es impresionante la fuerza de los mendocinos para salir adelante a pesar de la situación nacional. No tengo dudas de que todo este esfuerzo y trabajo se van a potenciar con un… pic.twitter.com/oMGcHoY4Ka — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) May 26, 2023

- Según tu visión, ¿por qué pensás que hay tanto centralismo en la actualidad? ¿Es irreversible?

- Para nada, hay mucho centralismo porque fue una decisión del kirchnerismo. Decidieron centralizar el manejo de los recursos en el Gobierno nacional. Antes no era tan así. Esto se profundizó y se usa para apretar a los Gobiernos provinciales y que los acompañen políticamente. Se acabó: hay que volver al federalismo y a la soberanía de las provincias.

- ¿Cómo se puede solucionar equitativamente el tema de los subsidios en los boletos del transporte público? El propio Alfredo Cornejo ha presentado proyectos debido a que el precio en el AMBA es muy diferente en comparación con las provincias.

- Es decisión del kirchnerismo y ha sido una distribución inequitativa de los subsidios.

- Pero el transporte en el AMBA (el Área Metropolitana) desde hace mucho tiempo goza de un beneficio...

- Ha sido decisión del kirchnerismo. Hay que rediscutir todo el tema. No solamente los subsidios, sino también la coparticipación. Ahí está el verdadero corazón de los fondos y el centralismo kirchnerista.

- ¿Estás al tanto de que en Mendoza Javier Milei tiene buena imagen ante el electorado?

- Ahora van a haber elecciones en la provincia y veremos qué reflejo tiene. Estoy convencido de que los argentinos eligieron un cambio profundo e integral. Es Juntos por el Cambio el que mejor expresa esa vocación de transformación.

- El 11 de junio, con las PASO provinciales, ¿cómo vas a analizar la intención de voto según lo que pueda beneficiarte de cara a las primarias presidenciales de agosto?

- No siempre es matemático cómo uno traduce los votos de una elección provincial con la nacional. Yo soy precandidato a presidente en la PASO de agosto y tengo mi propuesta muy clara de cambio. Se lo digo a todos los argentinos: voy a bajar la inflación y derrotar a la inseguridad y a las mafias. Estoy preparado. Soy economista y voy a ser el primer presidente argentino economista en la historia.

- ¿Cómo es tu relación con Mauricio Macri?

-Hace 23 años que trabajó con él. Tengo muy buena relación y mutuo respeto. Y parte de esa buena relación es que alguna vez por ahí no estamos de acuerdo en algo y hay que administrar los desacuerdos. Es parte de una relación madura.