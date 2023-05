La estrategia del peronismo que obliga a Sergio Massa a tomar una drástica decisión

Tras el plenario y cinco discursos consecutivos en la semana, Sergio Massa reclamó orden político, que no se realicen PASO para definir candidato a presidente del Frente de Todos y amenazó con irse de este espacio si no le hacen caso en estos dos postulados. El orden no soportaría una interna.