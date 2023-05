Rodolfo Suarez fue contundente sobre la controversia por el intento reelección de Sergio Uñac

El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, opinó acerca de lo ocurrido en San Juan y Tucumán, donde este último martes la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió suspender las elecciones a gobernador -falta de cinco días para su realización- debido a los pedidos de impugnación que pesan sobre Sergio Uñac y Juan Manzur. Suarez hizo hincapié en la situación de la vecina provincia y cargó contra Uñac, quien buscaba ir por la reelección pese a que la Constitución local no se lo permite.

"Pienso en lo que dijo (José Luis) Gioja: '¡Le dijimos mil veces que no puede reelegirse!' Es tan evidente como si yo quisiera ir a una reelección de gobernador cuando la Constitución dice que no puedo. Entonces, la competencia de la Corte de la Nación es plena para garantizar lo que ocurre en cada una de las provincias porque es nuestro sistema jurídico", dijo Suarez tras participar este jueves en la reinauguración del Espacio Arizu en Godoy Cruz.

Y luego sumó: "A mí me suena muy raro porque es evidente lo que ha dicho la Corte". Respecto a las reacciones del oficialismo nacional, teniendo en cuenta que hasta se llegó al punto de que el presidente Alberto Fernández hiciera cadena nacional para manifestar su repudio, Suarez no consideró correcto "que se diga que se ataca a la institucionalidad del país, que hay peligro con la democracia o que se convoca a gente a la calle. Es el paso que tenemos que dar. Hay que ver el expediente y lo que dice la ley. Si son dos, son dos y no tres o cuatro".

Rodolfo Suarez en conferencia de prensa. Foto: Maximiliano Ríos / MDZ.

El fallo de la Corte Suprema

El pedido de impugnación presentado ante el máximo tribunal por la Agrupación Unidos Por San Juan -espacio que compite en estas elecciones- se basa en que la Constitución provincial señala en su Artículo 75° que "el gobernador y el vicegobernador duran cuatro años en el ejercicio de sus funciones y pueden ser reelegidos consecutivamente una sola vez. El Gobernador y el vicegobernador reelectos no pueden postularse para el período siguiente como miembros del Poder Ejecutivo".

Sergio Vallejos, candidato a mandatario provincial, explicó a MDZ Radio que "Uñac había sido habilitado por el Tribunal Electoral de San Juan, conformado por gente de su partido político".

"En San Juan puede haber hasta tres elecciones en el Poder Ejecutivo. Uñac ya había sido vicegobernador (2011-2015), gobernador (2015-2019) y gobernador nuevamente (2019-2023). El creía que podía presentarse a una elección más, pero no es así porque la vicegobernación es parte de una fórmula indisoluble. Él ya fue parte del Ejecutivo y entendemos que ya había cumplido su mandato", comentó. Desde el entorno de San Juan no consideraban que la vicegobernación contara como y avanzaron de igual modo.

Finalmente, las elecciones a gobernador en San Juan fueron postergadas, pero sí se llevará adelante aquellas donde se elegirán intendentes y cargos legislativos.

Sergio Uñac. Foto: MDZ.

En lo que respecta a Tucumán, la denuncia se basa en que no se respeta el Artículo 95° de la Constitución, el cual esgrime que " el gobernador y el vicegobernador duran cuatro años en sus funciones y podrán ser reelectos por un período consecutivo. El vicegobernador, aún cuando hubiese completado dos períodos consecutivos como tal, podrá presentarse y ser elegido gobernador y ser reelecto por un período consecutivo. Si el Gobernador ha sido reelecto para un segundo período consecutivo no puede ser elegido nuevamente, sino con el intervalo de un período. Lo mismo resulta de aplicación para el cargo de vicegobernador".

Juan Manzur fue vicegobernador de José Alperovich en los períodos 2007-2011 y 2011-2015. Luego, en 2015 se presentó junto con Osvaldo Jaldo como vice, ganó y en 2019 repitió fórmula. Este año su intención era invertir roles e ir como vicemandatario de Jaldo. La discusión pasó por la Justicia tucumana y luego llegó a la Corte Suprema, que se expidió este martes.

Tras el escándalo, Juan Manzur, anunció el jueves por la noche en conferencia de prensa que baja su candidatura a vicegobernador, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia y confirmó que en su lugar irá Miguel Acevedo, actual ministro de Interior de Tucumán.