La oposición critica a Rodolfo Suarez: "Es un relato que hace pensar que vivimos en Suiza"

Rodolfo Suarez dio su último discurso ante la Asamblea Legislativa con un fuerte mensaje contra el Gobierno nacional y el "populismo". "Sé, como ustedes, que asistimos a un contexto generalizado y justificado de descontento social, producto del agotamiento que produce el sostenimiento a lo largo del tiempo de los problemas de origen nacional", sostuvo. Frente a sus dichos, la oposición se manifestó en contra y lanzó durísimas críticas.

Omar Félix

El precandidato a intendente por el Frente Elegí, sostuvo: “Si uno escucha el discurso de este año, el del año pasado y el del día que asumió, la verdad es que son todos lo mismo. Parece un relato repetido de temas que se reiteran como Portezuelo del Viento, Vale, reactivación petrolera. La verdad es que nada de esto se ve. Habla de 26 escuelas puestas en marcha pero lo cierto es que no recuerdo ningún corte de cinta de ninguna de ellas. En general, cuando se habla de seguridad, lo que yo puedo decir es que a San Rafael se le donaron 28 cámaras y creo que se han colocado tres. Es un relato que hace pensar que vivimos en Suiza pero que es una ficción. Es más de lo mismo".

Lucas Ilardo

"Noté a Rodolfo Suarez muy enojado e impotente en su discurso, estaba emocionado futo de esa impotencia. Su Gobierno no ha sido bueno por donde se lo mire. No es una opinión, es una descripción de la realidad, sus indicadores son muy malos, esto al final él lo percibió. No habló de temas que son centrales, la OSEP esta en un estado catastrófico, hizo una pantomima con respecto a la inseguridad. Esto no cayó muy bien, ya que en la última semana hubieron 4 muertos. El gobernador hablaba de que no hay inseguridad. No va a ser recordado como un buen gobernador. Empieza un cambio de rumbo que lo va a encarar el peronismo, ayer el Gobierno provincial perdió 7 a 0, eso fue contundente", señaló el precandidato a vicegobernador por el Frente Elegí.

Lucas Ilardo, precandidato a vicegobernador durante el discurso.

Con respecto a las críticas del gobernador al Gobierno nacional y el peronismo mendocino, el precandidato a vicegobernador sostuvo: "Suarez ha tenido una característica en su Gobierno, que es echarle la culpa siempre a otro. Jamás hizo una autocrítica. El año pasado mandó 30 proyectos de ley, se aprobaron 28, no tiene sentido hablar de palos en la rueda. Lo que hizo es evitar hablar de los temas que el es responsable y que no puede explicar, como la falta de obra pública y la poca construcción de vivienda".

Omar De Marchi

"Fue un discurso muy adecuado a las circunstancias que vive la provincia de Mendoza, hay un aquietamiento. Una mitad de sus dichos tuvo que ver con buscar culpables sobre por qué las cosas no suceden en la provincia y la otra fue una especie de descripción aburrida de cosas más parecidas al discurso de un intendente que de un gobernador. Necesitamos en Mendoza dos cosas: terminar con la descalificación y la crítica, poner los problemas arriba de la mesa para empezar a resolverlos. Por otro lado, necesita empezar a proyectarse hacia una provincia pujante y fuerte que diga que va a ser con su matriz productiva para que haya más empleo, temas de fondo. Creo que eso no se vio" , señaló el precandidato a gobernador por La Unión Mendocina.

Guillermo Carmona

Por su parte, el precandidato a gobernador Guillermo Carmona también criticó a Suarez por culpar al gobierno nacional por los problemas que tiene Mendoza. "Existe permanentemente una actitud de trasladar la responsabilidad a otro. Necesitamos un gobernador que se haga cargo de los problemas", señaló en referencia a las acusaciones del gobernador contra el "populismo" nacional.

"Que trabaje con el gobierno nacional, sea quien sea, para que Mendoza supere los grandes problemas que tiene. Tenemos los peores índices en materia de pobreza, de inflación, de desocupación, de endeudamiento. Lo tenemos que asumir como un tema sin echarnos culpas. Hacernos cargo", manifestó.

Omar Parisi

En la misma línea también se manifestó el otro precandidato del frente Elegí, Omar Parisi. "Mientras el oficialismo se victimiza y se queja, nosotros hablamos de gestión y trabajo. Lamentablemente para los mendocinos el gobierno provincial ha pasado más de 3 años durmiendo la siesta, con subjecución en todos los presupuestos, principalmente obra pública", aseguró.

"No se hacen escuelas, ni hospitales, no hay seguridad, la OSEP está fundida. Parece un discurso de alguien que está en otra provincia", esgrimió el compañero de fórmula de Lucas Ilardo.

Luis Petri

Por último, también se manifestó sobre el discurso el precandidato a gobernador Luis Petri. El exdiputado compite dentro de Cambia Mendoza contra Alfredo Cornejo y desde hace tiempo viene haciendo críticas puntuales a la actual gestión.

"Creo que se hizo un racconto exhaustivo de lo que se ha hecho en los últimos 8 años. Un repaso de las mejoras, pero sin lugar a duda falta mucho más. Falta mejorar en seguridad para que los mendocinos no sean víctimas todos los días de delitos de robos. Educación para que haya una educación de calidad empoderando a los docentes dentro del aula y luchando contra la deserción escolar. Falta trabajar en la ampliación de la matriz productiva. Está estancada la generación de empleo. Hay que bajar progresivamente hasta eliminar ingresos brutos, un impuesto distorsivo que penaliza la industrialización", finalizó.