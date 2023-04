Matías Stevanato elogió el sistema de Boleta Única y evitó mezclar las elecciones en Maipú con las provinciales

El intendente de Maipú, Matías Stevanato, va por la reelección en su municipio y emitió su voto este domingo por la mañana en la escuela Celina Ramona Álvarez, en el marco de las elecciones PASO desdobladas en siete departamentos. El jefe comunal peronista destacó la implementación del sistema de Boleta Única y se mostró cauto ante la consulta del trazado de un posible paralelismo entre estos comicios y los provinciales, que serán llevados adelante el 11 de junio.

"Recorrimos algunas escuelas y me han pasado informes. Está funcionado todo muy bien en Maipú y espero que sea así durante todo el día", dijo Stevanato antes la prensa y luego aseguró al hacer mención sobre Boleta Única: "Creemos que el sistema es más ágil y lo estamos analizando. Obviamente, para sacar conclusiones vamos a esperar a que termine la jornada. Hemos trabajado mucho en Maipú. Empezamos con la capacitación en las vendimias distritales. La elección de la reina fue con Boleta Única y también hemos estado capacitando todo este tiempo (...) Veo un clima de que la gente quiere participar. No me animo a hablar porque quiero esperar a que termine la jornada. Obviamente no va a ser del 80% como históricamente ha pasado. Va a ser menos porque son las PASO. La gente está empezando a aprender este sistema".

Matías Stevanato votó en las PASO desdobladas. Las generales serán el 3 de septiembre. Foto: Santiago Tagua / MDZ.

Respecto a si esta elección puede llegar a marcar el pulso del votante en miras de los comicios provinciales PASO del 11 de junio y, posteriormente, las generales del 24 de septiembre, Stevanato aseguró con moderación: "En esta elección estamos eligiendo las autoridades de Maipú y el modelo para gestionar el departamento. Creo que tiene que ver con la realidad de Maipú. La elección provincial va a ser más adelante y la nacional después también. Los mendocinos van a elegir en cada una de las instancia, pero ahora los maipucinos tenemos la posibilidad de hacerlo con quienes vayan a conducir los destinos de Maipú. Serán quienes determinen si quieren seguir con este modelo de gestión o no".

En relación a las listas internas dentro del Frente Elegí, donde Cristian Trentacoste es su competidor por la intendencia -además de que existen otras dos listas de concejales-, Stevanato comentó: "Tengo buen diálogo. Quienes me conocen saben que tiendo a construir puentes. Trato de hablar con todos. La verdad es que en un proceso electoral pueden generarse algunas rispideces, pero hay mucho respeto. Estuve hablando con candidatos a intendente de otros partidos en otros departamentos y la verdad es que nos deseamos suerte".

Ante la pregunta de si recibió algún tipo de apoyo por parte de Omar Parisi o Guillermo Carmona, ambos precandidatos a gobernador del Frente Elegí, indicó: "Me han llamado muchos dirigentes de la provincia. Del peronismo y de otras fuerzas políticas también, deseándonos muchos suerte y mirando lo que va a pasar en Maipú".

uD83DuDDF3?| Junto a mi familia fui a votar con la convicción de que nuestro departamento seguirá creciendo junto a todos los maipucinos y maipucinas.



En esta nueva jornada de democracia, los invito a participar de estas elecciones con responsabilidad ciudadana y en familia. pic.twitter.com/5XlhAWovGf — Matias Stevanato (@MatiasStevanato) April 30, 2023

Por otro lado, se distanció de lo que ocurre en la interna radical entre los precandidatos Néstor Majul y Mauricio Pinti Clop, quienes han cruzado denuncias por "persecución" y destrozo de cartelería. Concretamente, la diputada nacional Jimena Latorre denunció días atrás que aparecieron carteles rotos de Pinti Clop y responsabilizó al otro contendiente de la UCR, Néstor Majul. "210 carteles rotos del único candidato que propone algo distinto en Maipú", lamentó Latorre en aquella ocasión.

En ese sentido, Matías Stevanato puntualizó: "La prioridad es solucionar los problemas de los maipucinos. Los problemas que tengan las listas de otros partidos es una cuestión de ellos y no me meto en las internas. Sí creo que los mendocinos no están pidiendo a todos los dirigentes que pongamos nuestra energía en tratar de lo que tanto los aqueja. Todos deben focalizarse en eso".