Julio Cobos ratificó su apoyo a Luis Petri y dió su veredicto sobre Cornejo y Casado

Julio Cobos, diputado nacional, exgobernador y exvicepresidente de la Nación, opinó sobre la fórmula que encabeza Alfredo Cornejo junto a la dirigente del PRO, Hebe Casado, para competir por la Gobernación y manifestó su apoyo a Luis Petri en la interna radical que tendrá lugar en las PASO del 11 de junio. En tanto, hizo mención a cómo el cobismo -a diferencia de 2015 y 2019- no pondrá a un vicegobernador en la lista predominante, pero sí en la del propio Petri, donde el histórico dirigente radical tuvo injerencia y movió fichas para que Patricia Giménez ocupara ese lugar.

Cobos asistió al lanzamiento de Luis Petri como precandidato a gobernador este jueves en el hotel Park Hyatt. En ese sentido, comentó. "Lo veo muy bien. Luis se ha mantenido con convicción desde mucho antes de que cerraran las listas. Fue uno de los que se lanzaron como precandidatos sin ningún condicionamiento e independientemente de la decisión que tomara Rodolfo Suarez, Alfredo Cornejo o nosotros. Y eso es bueno. Ha conformado una lista interesante. Él y Patricia (Giménez) hoy no ocupan ningún cargo. La gente que lo acompaña, salvo el subsecretario de Salud (Oscar Sagás) que se ha animado a ser precandidato en Godoy Cruz, el resto es gente independiente, empresarios, jóvenes... Entonces, me parece que Luis va a aportar mucho al espacio. Esperemos que le vaya bien y que colecte muchos de los votos que, a lo mejor, Alfredo Cornejo no puede recolectar.

Al ser consultado por su valoración sobre la fórmula que comparten Alfredo Cornejo (UCR) y Hebe Casado (PRO) para la Gobernación, Cobos expresó: "Él decidió lo que siempre le reclamábamos a nivel nacional al PRO: que fuera acompañado por un radical. Él mostró ese gesto. Y creo que un poco por reacción a las circunstancias y por la salida de Omar De Marchi. También por el escenario nacional donde Patricia Bullrich tiene posibilidades de ser (presidenta) y es bueno mantener una relación con la Nación. Son factores que lo habrán hecho decidir que Hebe Casado lo acompañe".

Sobre el hecho de que Petri tenga una fórmula 100% radical con la exdiputada nacional y exembajador argentina en Costa Rica Patricia Giménez, aportó: "Los dos me acompañaron en el 2013 y la verdad es que Patricia es muy buena dirigente. Y sí, se lo sugerí. A ella le dije 'vos lo tenés que acompañar a Luis'. Se evaluó su candidatura en Luján de Cuyo, pero me parece que el lugar indicado es la vicegobernación, donde tiene la responsabilidad de representar no solo a la mujer radical, sino a la mujer mendocina".

Acompaño a @luispetri y @PGimenezDC en la presentación de sus precandidaturas en el marco del @FrenteCambiaMza Juventud, experiencia, vocación de servicio y capacidad de diálogo. Una muy buena propuesta para la ciudadanía de Mendoza. Celebro el foco que ponen en la educación. uD83DuDC4F pic.twitter.com/DB5UM7vgeU — Julio Cobos (@juliocobos) April 27, 2023

Julio Cobos, históricamente de peso en la toma de decisiones en la UCR, aportó en las dos últimas elecciones al vicegobernador en la fórmula mayoritaria. En 2015 sucedió con la ex senadora nacional Laura Montero y en la actualidad con el exintendente de Junín Mario Abed. Este año no lo hará. "En la oficial o en la que tiene hoy por hoy más posibilidades", respondió entre risas, en alusión a Patricia Giménez, que responde directamente a su riñón. "A veces se dan las circunstancias de que esté la gente en el momento indicado. En su momento fue Abed (2019) y Montero (2015)".

Cornejo y Montero tuvieron varios chispazos durante el mandato. Para Cobos fue "una lástima porque Montero es una persona con mucha capacidad y lamento que no hayan tenido una buena relación. Pongo de ejemplo y siempre lo dije: acá hay que emular las relaciones que tuvieron Mario Abed con Rodolfo Suarez y Julio Cobos con Juan Carlos Jaliff. Es un esfuerzo de los dos que se tiene que hacer".

Finalmente, ante la pregunta de si Patricia Bullrich, precandidata a presidenta del PRO en Juntos por el Cambio, está muy encima de las cuestiones de Mendoza y del frente oficialista, dijo: "Tengo buena relación con ella. Me llamó cuando Omar De Marchi estaba por pegar el salto y otra vez le pedí colaboración el tema créditos UVA. Pero bueno, es metiche..."