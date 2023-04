El enigma que resolverá hoy el Partido Verde de Mario Vadillo

A las 11 de la mañana está previsto que Mario Vadillo de a conocer la decisión que han tomado en el Partido Verde de cara a las elecciones. En la previa, el precandidato a gobernador de ese espacio reconoció que son dos los caminos posibles: formar un frente con Omar De Marchi para enfrentar a Alfredo Cornejo o ir solos defendiendo las banderas del Partido Verde.

"El Partido Verde se consagró como tercera fuerza política con más de 100 mil votos válidos. Tenemos un gran compromiso con la ciudadanía mendocina para ser una oposición que construye y no deja pasar los negociados políticos. Tenemos candidatos en todos los departamentos y queremos ser una opción electoral", señaló el lunes por la tarde en MDZ Radio aclarando que el Partido Verde tiene vida propia y estructura para ir solos a las elecciones. Sin embargo, admitió que unidos a otras fuerzas serán más competitivos.

"Nosotros entendemos que el principal tablero político tiene que ver con Cornejo y la consolidación que puede tener en la Legislatura con una mayoría agravada. A eso se suma que tiene gente de su riñón en entes de control y parte de la Corte, por lo que es un riesgo institucional muy grande. Por eso estamos abiertos a crear un frente para ser una oferta competitiva y que la gente pueda elegir una opción que no sea Cornejo. Un frente que nos integre a todos era la idea original", aseguró.

Pero, para que eso ocurra, Mario Vadillo aclaró que deben cumplirse algunas condiciones que hasta ayer no se estaban dando. "Hasta este momento no se han logrado los acuerdos programáticos con otras fuerzas políticas dado que nosotros tenemos banderas que son muy importantes como la protección de la ley 7722. Desgraciadamente no vemos que se puedan alcanzar con otros partidos", manifestó.

La cuenta regresiva está en marcha y el 12 de abril debe presentarse la integración de frentes ante la Junta Electoral. Hoy a las 11 está previsto que el enigma del Partido Verde se resuelva.

Duro con el kirchnerismo

Por otro lado, Vadillo acusó al kirchnerismo de ser funcional a Alfredo Cornejo. "El peronismo quiere mantener su Pyme, sus cargos en la Legislatura y entes de control. Mantener el status quo y por eso es funcional a Cornejo como siempre lo ha sido Anabel Fernández Sagasti", disparó.

Respecto a las perspectivas electorales afirmó que si hay acuerdos y el frente opositor se conforma y no cometen errores, pueden llegar a ser gobierno porque el techo electoral de Alfredo Cornejo es del 30%. "Creo que Cornejo está consolidado con un techo del 30% pero que se puede subir si hay errores de los otros partidos. Esperemos que se pueda conformar un frente que proteja al agua y las instituciones. Para eso necesitamos un acuerdo programático. Y si no se consigue el Partido Verde seguirá igual que ahora, defendiendo los intereses de los mendocinos y las mendocinas", finalizó.